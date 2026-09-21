La Inmaculada Concepción de Malta: una devoción más antigua que el dogma

Desde basílicas bizantinas hasta un santuario neogótico con vistas al puerto de ferris de Gozo, la veneración de la Inmaculada Concepción en Malta se remonta a siglos antes de 1854

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En 1858, el pequeño pueblo de Lourdes fue testigo de sucesos extraordinarios. El 11 de febrero de ese año, una joven llamada Bernadette Soubirous, junto con su hermana y una amiga, fue a recoger huesos y leña. Bernadette se quitó los calcetines para cruzar un arroyo poco profundo y, al oír una ráfaga de viento, alzó la vista hacia una gruta. Allí vio a una dama vestida de blanco. La dama llevaba un velo blanco, una faja azul alrededor de la cintura y una rosa dorada en cada pie. Bernadette se persignó y rezó el Santo Rosario con la dama. Entonces, la dama desapareció.

Esta fue la primera aparición, y hubo otras 17, la última el 16 de julio. El 4 de marzo, en la decimoquinta aparición, con miles de personas presentes, la dama regresó y reveló su nombre: "Que soy era Immaculada Concepciou", dijo en dialecto occitano, que significa "Soy la Inmaculada Concepción". Bernadette no tenía ni idea de lo que significaba "Inmaculada Concepción". Cuatro años antes, en 1854, el Papa Pío IX la había declarado artículo de fe de la Iglesia Católica: un dogma.

La Virgen Coronada de Lourdes Photo by Jean Pierre Fava ©

La Inmaculada Concepción y las Islas Maltesas

Aunque el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María se promulgó en 1854, la devoción a la Santísima Virgen María bajo esta advocación tiene su origen en los primeros tiempos bizantinos. De hecho, las obras de los primeros Padres de la Iglesia demuestran claramente que, desde los inicios del cristianismo, se entendía y aceptaba ampliamente que María de Nazaret —la Theotokos— fue concebida inmaculadamente.

En su Evangelio, San Lucas dice que el ángel proclamó: "Dios te salve, María, llena eres de gracia". Asimismo, en su apasionada declaración, San Efrén (c. 306-373) proclamó a la Madre de Dios como: "Llena de gracia... toda pura, toda inmaculada, completamente sin pecado, completamente sin mancha, completamente sin reproche... virgen en alma, en cuerpo y en espíritu", y San Gregorio Nacianceno (c. 329-390) llamó a María Prokatharthesia, que significa "purificada de antemano".

La devoción de los malteses a la Inmaculada Concepción es muy anterior a la proclamación dogmática. Es muy probable que los malteses adoptaran esta devoción desde tiempos remotos. El hecho de que Malta contara con presencia bizantina desde aproximadamente el año 360 hasta el 870 indica claramente que fue uno de los primeros países donde se veneró a la Virgen María como la Inmaculada Concepción. De hecho, en el archipiélago, que abarca apenas 310 kilómetros cuadrados, existen cerca de 20 iglesias dedicadas a esta advocación de María. El 8 de diciembre, día de su festividad, es también fiesta nacional y se celebra en todas las islas.

Pintura principal de la Inmaculada Concepción de Sarria, en Floriana. Se ve a la Santísima Virgen triunfando sobre Satanás y la peste. La iglesia y todas sus pinturas son, de hecho, ofrendas votivas como cumplimiento de una promesa hecha por los Caballeros de Malta a la Inmaculada Concepción durante la peste. Los dos ángeles a la izquierda y a la derecha de la Inmaculada Concepción aparecen guardando las espadas en sus vainas tras derrotar a la epidemia. Photo by Martin Dimech on behalf of the Malta Tourism Authority ©

Devociones muy antiguas

Las devociones centenarias en honor a la Inmaculada Concepción siguen estando muy extendidas en el archipiélago. Por ejemplo, durante los siglos XIII y XIV, en la ciudad de Bormla (que significa "Pozo de Dios"), las devociones a Auxilium Christianorum (María Auxiliadora) y a Madonna tal-Marżabba (Madonna del Soccorso /Nuestra Señora del Rescate) contribuyeron respectivamente al aumento de la devoción mariana entre los habitantes de esta ciudad. La iglesia dedicada a la Madonna tal-Marżabba fue construida antes del Gran Sitio de 1565, en la colina conocida como la Colina de los Jardines, donde hoy se encuentra la Iglesia Colegiata.

El 6 de diciembre de 1581, se fundó en esta iglesia una cofradía religiosa dedicada a la Santísima Virgen María de la Concepción . En 1586, se convirtió en iglesia parroquial y su título era Santísima Virgen María de la Concepción del Soccorso. En 1684, se elaboraron planes para construir una nueva iglesia, la actual Colegiata Parroquial. La iglesia fue consagrada a la Inmaculada Concepción ( Il-Kunċizzjoni ).

En una zona llamada Tas-Silg (Nuestra Señora de las Nieves) en Marsaxlokk (sur de Malta) se encuentran los restos de una basílica bizantina y templos paganos. Los pobladores de la Edad del Bronce utilizaron esta zona como vivienda, mientras que los marineros y mercaderes fenicios que la visitaban la convirtieron en un templo en honor a su principal divinidad, la diosa Astarté. Los cartagineses, descendientes de los fenicios, preferían al dios Melkart y, en consecuencia, el templo pasó a estar dedicado a él. Durante la ocupación romana, el templo cambió de manos por enésima vez y la diosa romana Juno ocupó el lugar de Melkart. Los romanos redecoraron el templo y lo ampliaron. Era tan famoso que Cicerón lo mencionó en uno de sus discursos ante el Senado.

En el siglo V, una flota bizantina invadió Malta. Establecieron una base naval en Marsaxlokk. Los bizantinos eran cristianos ortodoxos, por lo que era natural que transformaran el antiguo templo pagano en una basílica cristiana. Además, cabe destacar que, una vez que la Iglesia cristiana se convirtió en la religión oficial del Imperio, con frecuencia reconsagró templos paganos en honor a sus santos, mártires y la Santísima Virgen. Generalmente, los templos dedicados a deidades paganas femeninas fueron consagrados a la Virgen María bajo diversas advocaciones. Un ejemplo destacado es el gran templo de Diana en Éfeso, una de las maravillas del mundo antiguo, que los Padres de la Iglesia dedicaron a su amada Theotokos —Madre de Dios— tras el Tercer Concilio de Éfeso (431), cuando proclamaron a María Theotokos.

Los latinos tradujeron este título como Mater Dei, que significa Madre de Dios. Es un hecho histórico, probado por evidencia documental y arquitectónica irrefutable, que la devoción especial e intensa a la Santísima Virgen fue una de las características principales de la Iglesia y la sociedad ortodoxas cristianas. Durante la Primera Cruzada, el obispo Adhemar, legado papal, escribió que es casi imposible visitar una iglesia o monasterio bizantino y no encontrar un icono dedicado a la Theotokos. Por lo tanto, muy probablemente, esta basílica bizantina del siglo V estaba dedicada a la Santísima Virgen María.

Asimismo, un estudio reciente del Dr. John Vella arroja más luz sobre la antigüedad de la devoción mariana en Bormla. Vella afirma que en una iglesia parcialmente troglodita existió un icono bizantino de la Natividad o Theotokos de los siglos VIII o IX. Este icono representaba a la Virgen María como la Madre de Dios. Lamentablemente, en algún momento desapareció y nunca se supo de su paradero.

La conexión Lourdes-Malta

Los malteses fueron de los primeros en acoger el mensaje de la Inmaculada Concepción de Lourdes y en difundir la devoción a la Virgen Blanca de los Pirineos. De hecho, tan pronto como el obispo local de Tarbes, Bertrand-Sévère Laurence, aprobó la veneración de la Santísima Virgen en Lourdes, el 18 de enero de 1862, comenzaron a llegar peregrinos a la Gruta de Massabielle procedentes de todo el mundo. Esto no fue diferente para las islas de Malta. Hubo malteses y gozitanos que se unieron a las peregrinaciones italianas, y otros que visitaron el lugar individualmente.

El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Ghajnsielem, Gozo, da testimonio de ello. Entre los primeros peregrinos a Lourdes se encontraba el obispo de Gozo, Mons. Pietru Pace, quien quedó tan conmovido por lo que vio con sus propios ojos que hizo todo lo posible por difundir la devoción a Nuestra Señora de Lourdes, que ya era bastante ferviente gracias a su predecesor, Mons. Antonio Grech Delicata. También buscó el mejor lugar para un santuario dedicado a la Inmaculada Concepción de Lourdes, con el fin de cautivar los corazones de todos los gozitanos.

El Santuario de Gozo, con vista al canal entre Malta y Gozo. Se puede ver Malta al fondo. TERRY CAMILLERI | TERRY CAMILLERI | Courtesy of VisitMalta, Ministry for Gozo (cropped from original) ©