¡Fin del rodaje! La emotiva despedida de Roumie a ‘The Chosen’

Tras años dedicados a proclamar las palabras de Cristo, el actor católico ha llegado al final de un capítulo extraordinario, y esta vez no hay guion

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Durante años, Jonathan Roumie ha tenido la inusual tarea de encontrar las palabras, los gestos y las expresiones para interpretar a Jesús. Ahora, al finalizar el rodaje de la última temporada de The Chosen, el actor ha admitido que encontrar las palabras adecuadas le está resultando un poco más difícil.

“Amigos míos... finalmente ha llegado la hora”, escribió Roumie en un emotivo mensaje compartido con sus seguidores , recurriendo, apropiadamente, a las Escrituras.

Citando la Segunda Carta de San Pablo a Timoteo, el actor católico eligió palabras que parecen especialmente apropiadas al final de un capítulo tan significativo:

“He peleado la buena batalla; he terminado la carrera; he guardado la fe”.

Al más puro estilo Roumie, agradeció a quienes lo han apoyado y rezado por él, por The Chosen, por el reparto, el equipo técnico y demás colaboradores durante todos estos años, antes de despedirse con una promesa: "Estén atentos. Habrá más novedades cuando encuentre las palabras. Con cariño, Jonathan".

Y quizás Roumie tenga razón al tomarse su tiempo para encontrar las palabras adecuadas. Durante años, en algunos de los momentos más importantes de su carrera, ha contado con las palabras de Cristo como guía, junto con la enorme responsabilidad de intentar hacerles justicia. Ahora ha llegado a un momento decisivo en su vida, y de repente no hay un guion.

Así pues, después de haber dedicado tanto tiempo a pronunciar palabras que han perdurado durante 2.000 años, encontrar las suyas propias para describir lo que esos años han significado puede llevar, comprensiblemente, un poco de tiempo.

Cuando llega el final

Hay algo muy humano en esa pausa. Podemos saber perfectamente que se acerca un final e incluso pasar años trabajando para lograrlo, pero la realidad aún así puede pillarnos desprevenidos. Terminar algo importante significa dejar atrás los días difíciles, así como los maravillosos; las rutinas de las que a veces nos quejábamos; las personas a las que nos acostumbramos a ver; y una versión de nosotros mismos que pertenecía a ese capítulo en particular.

Los finales no siempre son simplemente tristes o felices. Puede haber alivio junto con tristeza, orgullo mezclado con incertidumbre y una enorme gratitud por una experiencia que, sin embargo, estamos listos para dejar atrás. A veces, necesitamos llegar al otro lado para comprender realmente cuánto ha enriquecido nuestra vida algo.

Para Roumie, ese final también debe tener otra dimensión. The Chosen no solo ha ocupado años de su vida profesional; interpretar a Jesús ha puesto su profesión en un contacto inusualmente cercano con su fe. Roumie también ha dado una hermosa muestra de la seriedad con la que se ha tomado esa relación en una oración que compartimos anteriormente, la cual recita antes de filmar.

"Que la gente vea Tu rostro y no el mío. Que oigan Tus palabras y no las mías".

Es una oración extraordinaria y humilde para un actor, cuyo trabajo depende en gran medida de ser visto y escuchado. Pero también revela algo importante sobre la forma en que Roumie ha entendido el papel. Por muy reconocible que se volviera su rostro en todo el mundo, él intentaba que trascendiera su propia persona.

Eso debe hacer que dejar el papel sea particularmente complejo. Durante años, la rutina de ir a trabajar incluía ponerse la túnica, colocarse frente a la cámara e intentar que Jonathan Roumie pasara a un segundo plano para que los espectadores pudieran ver a Cristo. Ahora que esa rutina ha terminado, y sea lo que sea que venga después, ese encuentro particular entre su trabajo y su fe ha llegado a su fin.

Quizás, por ahora, basta con decir “cuando encuentre las palabras”. Algunos finales necesitan ser vividos durante un tiempo antes de poder ser explicados.

Los espectadores aún tienen su despedida por venir.

Existe ahora una curiosa brecha entre Roumie y los millones de personas que lo han seguido como a Jesús: él ha llegado al final, mientras que su público todavía tiene mucho de la historia por descubrir.

La sexta temporada de The Chosen, que narra el último día de Jesús y su crucifixión, se estrenará hasta el 15 de noviembre, mientras que la séptima y última temporada llevará al público a través de la Resurrección. Así pues, aunque Roumie ya no interpreta el papel, los espectadores aún no han visto algunas de las escenas más exigentes e importantes que filmó.

Y eso hace que el inicio de su mensaje sea particularmente significativo. "Amigos míos... la hora finalmente ha llegado", escribió, haciendo eco de palabras asociadas con la inminente Pasión de Cristo y que también se usaron para introducir la sexta temporada. Esta vez, sin embargo, Roumie hablaba de su propio final.