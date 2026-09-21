3 reglas de los padres del desierto para una mente tranquila

Quince siglos antes de que surgiera la economía de la atención, los padres del desierto de Egipto identificaron el mismo problema de hoy y dejaron unas reglas.

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En algún lugar del desierto egipcio, en el siglo IV, un joven monje fue a ver a Abba Moisés —uno de los guías espirituales y padres del desierto más solicitados de su época, un antiguo bandido que se había convertido en uno de los hombres más sabios del desierto— y le pidió una "palabra". Una "palabra", en la tradición del desierto, era una frase —a veces, una sola expresión— destilada de años de experiencia, ofrecida a alguien que estuviera dispuesto a ponerla en práctica en lugar de limitarse a reflexionar sobre ella.

Abba Moisés le dijo: "Ve, siéntate en tu celda, y tu celda te lo enseñará todo".

El joven monje regresó a su celda. Esta es, en su totalidad, la historia. Pero esa enseñanza es una de las cosas más radicales que se han dicho jamás sobre el problema de la atención, y se dijo quince siglos antes de que existieran los teléfonos inteligentes.

El problema que los padres del desierto estaban resolviendo

Los monjes del desierto egipcio de los siglos IV y V no huían del mundo porque lo odiaran. Se adentraban en el desierto porque comprendían algo sobre la mente humana que la mayoría de nosotros apenas intuimos: que el ruido exterior se corresponde con un ruido interior, que la distracción no es principalmente una condición ambiental, sino una condición del alma, y que el alma no puede aquietarse cambiando de lugar, de relaciones o de circunstancias. Solo puede aquietarse permaneciendo en silencio el tiempo suficiente para descubrir lo que realmente está sucediendo en su interior.

Evagrio de Ponto, el gran teórico de la espiritualidad del desierto, catalogó ocho logismoi —pensamientos desordenados— que afligen a la mente humana cuando se deja a su antojo. Su lista es asombrosa por su precisión: glotonería, lujuria, avaricia, tristeza, ira, acedia, vanagloria, orgullo. Evagrio comprendió que no se trataba de fallos ocasionales de la virtud, sino de rasgos estructurales de una mente inquieta: patrones recurrentes que se manifestaban con una periodicidad predecible y que podían identificarse, nombrarse y abordarse con prácticas específicas.

Su discípulo Juan Casiano llevó esta tradición a la Iglesia occidental, plasmándola por escrito en sus Instituciones y Conferencias —textos en los que se inspiró Benito de Nursia al redactar su Regla, y que siguen figurando entre los documentos de mayor utilidad práctica en la historia de la espiritualidad cristiana—. De esta tradición se desprenden tres principios que son tan aplicables a un piso de Nueva York en 2026 como lo eran a una celda en el desierto de Nitria en el año 380.

1 Quédate donde estás

La primera y más contraria a la intuición de las instrucciones de los padres del desierto es la que Abba Moisés dio a su visitante: quédate en tu celda. El razonamiento es sencillo. La inquietud que sientes —la convicción de que estarías mejor en otro lugar, haciendo otra cosa, con otras personas, en otras circunstancias— no es información sobre tus circunstancias. Es información sobre tu mente. El monje que huye de su celda durante un ataque de acedia descubrirá que el demonio le sigue; el que se queda descubre que la tarde cambia, la inquietud pasa y, al otro lado de ella, surge algo nuevo.

La aplicación a la vida contemporánea es clara. El impulso de mirar el móvil, de abrir una nueva pestaña, de cambiar de tarea antes de terminar la actual, de reorganizar el escritorio antes de empezar a trabajar… Todas estas son formas de huir de la celda. Son respuestas a la incomodidad que la posponen en lugar de resolverla, y tienen un coste acumulativo: la mente que nunca permanece en ningún sitio el tiempo suficiente para asentarse nunca descubre de lo que es capaz cuando lo hace.

La práctica que propone la tradición del desierto es, una vez más, sencilla: cuando surja el impulso de huir, tómalo en cuenta, ponle nombre y quédate un poco más. No indefinidamente. Solo un poco más de lo que el impulso quiere que te quedes.

Desierto del Sinaí (Egipto). Kochneva Tetyana I Shutterstock

2 No hables más de lo necesario

El segundo principio se refiere al habla —concretamente, a la relación entre lo que decimos y lo que somos capaces de pensar—. Los padres del desierto no eran defensores del silencio permanente. Eran defensores del habla intencional: decir lo que había que decir, y nada más. Abba Poemen, una de las figuras más citadas en los Apophthegmata Patrum —la recopilación de dichos de los padres del desierto—, lo expresó así: «Un hombre puede parecer que guarda silencio, pero si su corazón está condenando a los demás, está parloteando sin cesar. Y puede haber otro que hable desde la mañana hasta la noche y, sin embargo, esté verdaderamente en silencio, pues no dice nada que no sea provechoso».

La concepción del discurso propia del desierto no es moralista, sino que se centra en la atención. El discurso innecesario —el chisme, la queja, la narración compulsiva de la propia experiencia, el comentario interminable sobre todo— disipa la atención del mismo modo que lo hace huir de la celda. Toma lo que es interior y lo exterioriza antes de que haya sido examinado, antes de que haya sido comprendido, antes de que haya tenido la oportunidad de convertirse en algo más que ruido.

En términos contemporáneos: el estudio de Pew Research publicado a principios de este mes reveló que el 53 % de los estadounidenses considera que dedica demasiado tiempo a sus teléfonos inteligentes, y que la principal actividad que consume ese tiempo son las redes sociales, la forma contemporánea del discurso innecesario.

Antes de hablar —o publicar, o enviar algo—, pregúntate si es necesario. No si es perjudicial o no. Si es necesario, ante todo. El listón está más alto de lo que la mayoría de nosotros nos exigimos, y los resultados de aplicarlo son bastante sorprendentes. ¿Quién sabe? Puede que al final incluso puedas prescindir de las redes sociales.

3 Confía en el proceso de quedarte quieto

El tercer principio es el más difícil de transmitir a una cultura organizada en torno a resultados cuantificables: los padres del desierto insistían en que la labor de transformación interior es en gran medida invisible, avanza a su propio ritmo y no puede acelerarse mediante técnicas ni esfuerzos. Se dice que Abba Juan el Enano le dijo a un hermano: «Creo que lo mejor para un hombre es tener un poco de todo. Cada día debería tener un poco de humildad, un poco de ayuno, un poco de silencio, un poco de vigilia y un poco de oración. Cuando el viento sopla en todas las direcciones a la vez, el fruto cae de los árboles. Pero cuando el aire está en calma y en silencio, el fruto madura suavemente en la rama».

Forzar el fruto no lo hace madurar. Lo que lo madura es la acumulación serena de la práctica cotidiana ordinaria: no el gesto dramático, ni el retiro intensivo, ni el cambio radical de vida, sino la repetición silenciosa de pequeñas disciplinas a lo largo del tiempo. Esto no es una apología de la pasividad, sino un enfoque basado en el sentido común, un consejo de paciencia con un proceso que, como sabe la tradición por su larga experiencia, lleva más tiempo del que nos gustaría.