Eliseo, profeta autor de innumerables milagros

El profeta Eliseo sucedió a Elías. Su lucha por la fe contra el paganismo y la liberación del pueblo de Israel marcaron toda su vida, como nos cuenta la Biblia.

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Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, era labrador cuando el profeta Elías lo encontró y lo nombró su sucesor. Su nombre significa "Dios ha venido en ayuda" y, de hecho, este hombre de Dios no cesará de defender el yahvismo, la adoración exclusiva del Dios único revelado al pueblo de Israel.

Su vida, bajo los reinados de Joram, Josafat y Jehú, es objeto en la Biblia, en el Libro de los Reyes, de numerosos relatos, a menudo legendarios, que en ocasiones se confunden con los de su maestro Elías.

Una sucesión llena de colorido

Cuando la vida terrenal del profeta Elías llegaba a su fin, su discípulo Eliseo le hizo esta petición apremiante:

"¡Que se me conceda una doble porción del espíritu que tú has recibido!" (2 Reyes 2, 9).

Elías le respondió que su petición era delicada, pero que si lo veía ascender al cielo en un carro de fuego, eso significaría que él sería el profeta que le sucedería… Y eso fue precisamente lo que ocurrió tras intercambiar esas últimas palabras, y Eliseo exclamó: "¡Padre mío!… ¡Padre mío!… ¡Carro de Israel y sus jinetes! Entonces dejó de verlo. Agarró sus vestiduras y las rasgó en dos".

Conmovido, el joven recogió el manto de Elías que se le había caído y se detuvo a orillas del Jordán para golpear las aguas con el fin de que se abrieran a su paso, lo que efectivamente ocurrió al segundo intento: Eliseo se había convertido efectivamente en profeta y sucesor de Elías.

Una miríada de milagros

La vida de Eliseo está llena, pues, de milagros, cada uno más sorprendente que el anterior, lo que da testimonio de su misión profética y de su lucha incesante contra el paganismo que afectaba a su pueblo. El impresionante ejemplo de los gamberros de Betel bastará para convencernos de ello: mientras Eliseo se dirigía a esa ciudad, unos jóvenes paganos se burlaron de él gritándole (2 Reyes 2, 23-24): "¡Adelante, calvo! ¡Vete, calvo!" Fue entonces cuando Eliseo los maldijo en nombre del Señor y dos osas que salieron del bosque destrozaron a cuarenta y dos de ellos.

Desde un punto de vista más caritativo, Eliseo será conocido sobre todo por sus numerosas obras de caridad hacia los más desfavorecidos, como sus dones de curación y ayuda a los más pobres, entre ellos la viuda necesitada o la sunamita, que era estéril y quedó embarazada gracias a su intercesión. Es a ese mismo niño a quien resucitará más tarde, tal y como haría Cristo con el hijo de la viuda de Naím.

Un tema muy inspirador para las artes

La vida y las múltiples hazañas de Eliseo, tal y como las relata el relato bíblico, constituirán un terreno fértil para los artistas, que no dejarán de plasmar sus grandes hazañas; entre ellos, destaca el pintor neerlandés Pieter de Grebber, autor en 1630 del cuadro "Eliseo rechaza los regalos de Naamán", en referencia a la curación milagrosa del general arameo Naamán, afectado por la lepra. En esta suntuosa obra, la opulenta riqueza del militar curado contrasta con el aspecto humilde del profeta que rechaza esos tesoros, en una llamativa oposición de colores y materiales…

El milagro en la tumba de Eliseo. Jan Nagel, 1596. Domaine Public