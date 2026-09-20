6 maneras de lidiar con el éxito sin volverse egoísta

Cuando el esfuerzo por fin dé sus frutos, ¡disfrútalo! Pero no olvides que saber manejar bien el éxito puede ser un arte en sí mismo

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El éxito nos plantea un interesante dilema social. Durante años nos dicen que trabajemos duro, que aprovechemos nuestros talentos y que persigamos nuestras metas, pero cuando una de esas metas finalmente se hace realidad, al parecer se espera que nos comportemos como si solo estuviéramos ligeramente contentos al respecto.

En algún punto entre ambos extremos se encuentra el arte de ser cortés ante el éxito: sentirse genuinamente feliz por algo que has logrado sin exigir que todos en un radio de 10 millas se sientan igualmente felices por ti.

Así que, cuando las cosas salgan espectacularmente bien, así es como puedes disfrutar de tu éxito sin volverte completamente insoportable.

1 Acepta el cumplido

antoniodiaz | Shutterstock

Algunos de nosotros podemos convertir el hecho de recibir un cumplido en algo sorprendentemente complicado. Si nos dicen que estuvimos geniales, de inmediato señalaremos lo que nos salió mal; si nos dicen que nos vemos fantásticos, le daremos el crédito a la iluminación; si nos felicitan por un ascenso, explicaremos que probablemente solo tuvimos suerte. Un simple "Gracias, eso significa mucho para mí" funciona de maravilla, sin necesidad de enumerar todo lo que salió mal ni de señalar a las tres personas que lo hubieran hecho mejor.

2 Celebra... como se debe

El éxito merece celebrarse, sobre todo porque la vida ya nos ofrece suficientes ocasiones en las que las cosas no salen según lo planeado. No hay ningún mérito en pasar rápidamente de un logro al siguiente objetivo, como si la felicidad tuviera que ajustarse a un horario estricto.

Pero hay una pequeña diferencia entre celebrar algo y lanzar una campaña publicitaria al respecto. Es posible que tus seres más cercanos y queridos realmente quieran conocer toda la historia, incluyendo lo que dijo tu jefe, lo que tú dijiste, lo que dijeron todos los demás después y el momento exacto en que te diste cuenta de que lo habías logrado.

3 No caigas en la trampa de convertirte en un experto

Esto sí que es peligroso, especialmente en el mundo de las redes sociales. Baja 10 libras y, en menos de quince días, tal vez te encuentres explicando qué son los carbohidratos a otros adultos. Consigue un ascenso y, de repente, tienes "Reflexiones sobre el liderazgo!". Tu hijo duerme toda la noche dos veces seguidas y el enorme alivio y la emoción hacen que sea difícil no compartirlo con todos los papás agotados cuyo bebé parece cobrar vida en las primeras horas de la madrugada.

El éxito tiene una extraña forma de hacer que, a veces, nuestra propia experiencia se sienta inesperadamente universal. Por supuesto, si alguien te pregunta cómo lo lograste, no dudes en compartirlo. Tu experiencia puede ser genuinamente útil, y hay algo generoso en ayudar a otra persona a evitar los errores que tú cometiste en el camino.

4 Saber leer el ambiente

Una de las cosas más bonitas de las personas que nos quieren es su capacidad para alegrarse cuando nos pasa algo maravilloso, incluso cuando la vida no está siendo tan generosa con ellas. Un amigo puede alegrarse de verdad por nuestro ascenso mientras se preocupa por su propio trabajo, o emocionarse de que hayamos encontrado el amor mientras él sigue curando un corazón roto. La felicidad ajena y nuestra propia tristeza pueden convivir sorprendentemente bien.

5 Recuerda a las personas que están detrás de escena

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El éxito suele capturar muy bien a una sola persona. Ahí estamos, sosteniendo el diploma, de pie junto al proyecto terminado, celebrando el ascenso o agarrando cualquier objeto que demuestre que algo ha salido espléndidamente bien, mientras que, justo fuera del encuadre, suele haber un impresionante elenco de apoyo.

6 Deja algo sin compartir

Por supuesto, compartir buenas noticias es uno de los placeres de la vida, y las redes sociales han hecho que sea increíblemente fácil que personas dispersas por todo el mundo celebren con nosotros. La dificultad radica en que, una vez que empezamos a compartir, puede resultar sorprendentemente difícil saber cuándo parar.

La fotografía del premio es una cosa; las capturas de pantalla de todos los mensajes felicitándonos por haberlo recibido son otra. Un cumplido que antes nos habría hecho sentir radiantes por el resto de la tarde ahora puede ser fotografiado y difundido para que todos los demás puedan admirar el hecho de que alguien nos admiró.