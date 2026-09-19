¿Por qué viaja un Papa y recorre gran parte del mundo en su pontificado?

Un viaje apostólico no es turismo, ni espectáculo mediático, ni trámite administrativo, sino la conjugación de un mandato petrino. El Vicario de Cristo realiza visitas para evangelizar como parte de la misión de una Iglesia en camino que fortalece y confirma en la fe

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Los papas de la era moderna hacen un importante esfuerzo en visitar distintos lugares del mundo. Las razones son muchas y varían según el pontífice, pero todas giran en torno a un imperativo pastoral derivado de un mandato divino: evangelizar.

En primera instancia, el Papa viaja por tres motivos concretos. El primero de ellos es su misión de anunciar el Evangelio, el segundo es para confirmar a sus hermanos en la fe; y por último, para confortar a la Iglesia y encontrarse con las personas.

Además, existe un sustento crucial en la condición del Sucesor de San Pedro, pues fue él quien recibió un mandato explícito de Jesús: “Confirma a tus hermanos” (Lc 22, 32) y también un encargo pastoral concreto: “Apacienta mis ovejas” (Jn 21, 17).

Por otra parte, los viajes fortalecen el principio de colegialidad eclesial, toda vez que el Papa, en su condición de Vicario de Cristo, funge como un garante de la unidad visible de la Iglesia universal en comunión con los obispos locales.

No obstante, es importante recordar que el fenómeno de visitas pastorales sistemáticas internacionales nace de forma estructurada en el pontificado de Pablo VI y se consolida con san Juan Pablo II, quien se consideraba especialmente misionero.

Juan Pablo II: “¡Mi corazón late con el suyo!”

Una de las frases más tiernas y conmovedoras que confirman la importancia de las visitas apostólicas, desde el punto de vista del encuentro personal, está registrada en las palabras del “Atleta de Dios” en su primer viaje global.

“Mi corazón ha podido latir al unísono con el suyo: he gozado, sufrido, esperado con ellos; sobre todo, he rezado con ellos, implorando al Padre común la venida de un mundo más pacífico, más justo, más humano”, comentó en 1979 desde México.

Aquel viaje apostólico fuera de Italia comenzó el 25 de enero con destino a la República Dominicana (Santo Domingo), como parte de una gran gira por América Latina y el Caribe que incluyó a México e hizo una escala en las Bahamas.

El pontífice le agradeció a Dios y a la Virgen de Guadalupe por permitirle “coronar una iniciativa emprendida en cumplimiento del mandato universal que Cristo me ha confiado llamándome a la responsabilidad de Vicario suyo en la Sede de Pedro”.

Y reiteró que su viaje quiso ser “ante todo una ‘peregrinación de fe’: el Papa va a postrarse ante la imagen prodigiosa de la Virgen de Guadalupe de México, a invocar su ayuda maternal y su protección sobre el propio ministerio pontificio”.

Benedicto XVI: “No somos un poder político”

Con menos viajes pero igual motivación se expresó Benedicto XVI. El Papa teólogo definió las visitas apostólicas bajo dos grandes conceptos: la dimensión espiritual del peregrino; y la fuerza de la razón y el espíritu, por encima del poder político.

En este marco, nos muestra un tercer punto que cobra vigencia absoluta: el aspecto diplomático que busca construir puentes para alcanzar un mundo de paz, en un contexto de conflictos internacionales y pugnas bélicas que se multiplican.

“Trato de contribuir a la paz no como individuo, sino en nombre de la Iglesia católica, de la Santa Sede. Nosotros no somos un poder político, sino una fuerza espiritual; y esta fuerza espiritual es una realidad que puede contribuir a la paz”. (Benedicto XVI, 2009)

La línea magisterial de los papas es particularmente evidente en este ámbito en el caso del Papa León XIV. Sus viajes apostólicos están siempre enmarcados en la promoción de la paz, al conducir a la Iglesia como una mediadora internacional.

En abril de 2026, durante su visita a África, dijo que “la paz no se decreta, se vive”, porque “es un don de Dios”. Fue un punto central de su viaje apostólico a Camerún, donde clamó: “¡Basta ya de guerras!”, y dijo que: “¡El mundo tiene sed de paz!”.

“Un viaje papal busca cercanía y encuentro”

“Desde Pablo VI, los viajes se han convertido en una feliz rutina en el ministerio petrino. El Papa sigue la indicación de Jesús a Pedro: Confirma a tus hermanos en la fe”. Y es un modo de visibilizar el ministerio universal que tiene el sucesor de Pedro”.

Lo explica en conversación con Aleteia el catedrático de Teología sistemática, Pablo Blanco-Sarto, ganador del prestigioso Premio Ratzinger 2023, quien analiza cómo le ayuda un viaje al Papa a cumplir su misión de Vicario de Cristo.

“Si cada diócesis realiza en un territorio la Iglesia de Cristo, el pontífice viene a completar la apostolicidad en esa tierra, que ya está incoada por el propio obispo. Así, el Papa hace presente a Cristo, junto con el obispo del lugar”, sostiene el experto.

“Aunque el Santo Padre es el Obispo de Roma, su misión no se limita a su diócesis. Hereda la preocupación por la Iglesia universal. Como Pedro viajaba de Jerusalén a Antioquía y, finalmente a Roma para guiar, el Papa emula el carácter itinerante y misionero”.

Y sobre el núcleo de esta inquietud, agrega que “la principal razón pastoral de un viaje del Papa es la cercanía y el encuentro. No viaja como un jefe de Estado que busca alianzas políticas, sino como un pastor que va en busca de sus ovejas, en palabras de Jesús”.

Papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria durante su visita a España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP

Los desafíos actuales de una visita del Papa

Otro punto crucial en los viajes apostólicos son las misas. Requieren el cuidado extremo por parte de la Iglesia católica para asegurarse de que la liturgia sea el centro de la visita papal, y no la espectacularidad de un evento de masas.

“Este es el gran reto”, estima el padre Pablo Blanco-Sarto. “La tensión entre la espectacularidad de un evento de masas y la profundidad de la acción litúrgica es uno de los mayores desafíos logísticos y espirituales en cada viaje apostólico”.

“La Iglesia es plenamente consciente de que un estadio lleno con 80,000 personas o un campo con un millón de fieles corren el riesgo de convertirse en un concierto de rock o en un mitin político si no se cuida el fondo”, advierte.

“Por eso ha de garantizar que Cristo —y no la figura del Papa ni el número de asistentes— sea el verdadero centro”, detalla el especialista. Y es una de las razones por las que hoy el Vaticano cuenta con toda una coordinación de viajes papales.