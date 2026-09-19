Las visiones apocalípticas del profeta Ezequiel

La vida del profeta Ezequiel estuvo marcada no solo por la estricta observancia de los ritos, sino también por unas visiones que aún hoy siguen impresionando

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Lo esencial de lo que sabemos sobre el profeta Ezequiel, uno de los cuatro grandes del Antiguo Testamento, proviene del libro de la Biblia que lleva su nombre. Este relato tan vívido comienza con una situación que, por los detalles que se ofrecen de sus visiones, es fácil creer que vivió su autor; escuchemos:

"En el año treinta, el cuarto mes, el día cinco del mes, me encontraba en Babilonia, en medio de los exiliados, junto al río Kebar; los cielos se abrieron y tuve visiones divinas" (Ez 1, 1).

A continuación, nos enteramos de que el rey Joacim fue deportado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, junto con el resto de su pueblo, y que Ezequiel se encontraba entre los cautivos del reino de Judá.

La visión apocalíptica

Ese mismo libro de Ezequiel narra una visión extraordinaria: la de una tormenta y una gran nube acompañadas de un fuego que brotaba y, en su centro, una luz —"un resplandor de bronce en medio del fuego", precisará el profeta—. Allí se encontraba el Tetramorfo, la forma de los cuatro Seres Vivientes, mitad humanos, mitad animales, que pueden asimilarse a los cuatro evangelistas:

"Cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas. Sus piernas eran rectas; sus pies, semejantes a las pezuñas de un ternero, resplandecían como brilla el bronce pulido. Bajo sus alas, unas manos humanas se dirigían hacia las cuatro direcciones, al igual que sus rostros y sus alas, las de los cuatro" (Ez 1, 6-11).

Por encima, el Señor se le apareció en un arco iris de fuego y bronce y le ordenó que llamara al orden a los hijos de Israel, que se habían alejado de la fe a causa de su conducta impía.

La ruina de la Ciudad Santa

Sin embargo, con la esperanza de que su cautiverio llegara pronto a su fin, los judíos exiliados no comprendían el terrible anuncio de Ezequiel, quien, en medio de su angustia, no dudó en predecirles aún más hambrunas, desastres, la devastación del Templo, la peste, etc., para concluir:

"Hijo de hombre, dirás: Así dice el Señor Dios a la tierra de Israel: ¡Es el fin! El fin llega a los cuatro rincones del país" (Ez 7,2).

Todas las abominaciones cometidas por el pueblo de Israel se evocan así en un relato apasionante, digno de las escenas más grandiosas de las películas épicas, y que hay que releer en su totalidad para comprender el alcance del mensaje profético de Ezequiel en su época.

Ante tal desgracia, la "Gloria de Dios" abandonará Jerusalén, lo que significará el desamor del Señor hacia su pueblo infiel.

Una esperanza tras la oscuridad

Afortunadamente, las visiones de Ezequiel nos ofrecen un mensaje de esperanza tras las abominaciones mencionadas anteriormente. Así, la impresionante descripción que hace el Libro de Ezequiel del valle lleno de huesos a los que Dios devuelve la vida simboliza la casa de Israel que ha vuelto al Señor, una nueva salvación que redimirá a quienes hayan transformado su corazón, no por sus méritos, sino por el don gratuito de Dios.

Este relato profético, de gran fuerza tanto literaria como espiritual, tendrá un gran alcance, ya que influirá, en particular, en el Apocalipsis de Juan.

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