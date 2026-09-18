¿Por qué hay sacerdotes católicos casados?

La Iglesia católica romana no admite el matrimonio para los sacerdotes, pero en algunos casos sí son casados y hasta ejercen su ministerio entre los católicos.

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No es una situación común. Los sacerdotes católicos de la Iglesia del rito latino hacen una promesa de celibato perpetuo antes de recibir el sacramento del Orden, por lo tanto, no pueden ser casados, como lo estipula el Derecho Canónico:

"Los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el Reino de los cielos y, por tanto, quedan sujetos a guardar el celibato, que es un don peculiar de Dios mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres" (Canon 277 § 1 ).

Además, aclara el Código cómo deben vivir el celibato, tanto para no ponerse en peligro como para no provocar escándalo:

"Los clérigos han de tener la debida prudencia en relación con aquellas personas cuyo trato puede poner en peligro su obligación de guardar la continencia o ser causa de escándalo para los fieles" ( 277 § 2).

Entonces, si hay tanto cuidado en conservar todo lo referente al celibato, ¿Por qué existen algunos presbíteros que son casados? Y, que, además, ejercen su ministerio entre los católicos de alguna comunidad concreta.

Para salir de toda duda, es necesario explicar por qué se han dado estos casos.

Los episcopalianos conversos

Sería rarísimo ver esta situación en México y en general, en la América de habla hispana. Ocurre, sobre todo en Estados Unidos, con algunos sacerdotes episcopalianos - que sí están casados - y que se han convertido al catolicismo. Las causas son diversas. Incluso ha sucedido con comunidades enteras. Lo destacable es que muchos de ellos han pedido ser admitidos como sacerdotes católicos.

El padre Kenneth Doyle lo explicaba en un artículo escrito para el The Catholic Missourian:

"En 1980, una disposición pastoral del Papa Juan Pablo II permitió que clérigos anglicanos convertidos al catolicismo fueran ordenados sacerdotes católicos romanos, incluso estando casados. Esta disposición se ha aplicado desde entonces en Estados Unidos a unos 120 clérigos, principalmente ex sacerdotes anglicanos (episcopales)".

La Provisión Pastoral

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos tiene un documento llamada Provisión Pastoral, cuyo origen se atribuye a san John Henry Newman por "su previsión de una completa unidad de los anglicanos con la Iglesia" - recordemos que él mismo era anglicano -.

Por supuesto, deben pasar por todo un proceso de evaluación, discernimiento y aceptación porque además deben ser ordenados como sacerdotes católicos.