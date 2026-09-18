¿Por qué el viaje del Papa a Francia despierta la curiosidad de los expertos del Vaticano?

El viaje del papa León XIV a Francia, del 25 al 28 de septiembre próximos, está generando un enorme interés mediático. Los organizadores del viaje han recibido alrededor de 2.500 solicitudes de acreditación, y más de 80 periodistas participarán en el vuelo papal. Entre ellos, periodistas acreditados en el Vaticano, procedentes de España, Italia, los Países Bajos y Estados Unidos, han compartido con Aleteia su perspectiva sobre este viaje tan esperado.

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"Será difícil que los franceses lo hagan igual de bien". A pesar del contratiempo que supuso la avería del avión del papa León XIV, estas palabras, escuchadas a su regreso del viaje a España el pasado 12 de junio, reflejaron el estado de ánimo de muchos periodistas tras esta gira tan exitosa por Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Para Eva Fernández, periodista española y corresponsal de la radio COPE en Roma, esta proximidad en el calendario no es casual. Estas dos grandes naciones católicas de Europa, que desde hace varias décadas se enfrentan a una profunda secularización, ven aparecer, de hecho, signos de renovación.

"En España, la visita del Papa permitió constatar una cierta búsqueda religiosa, particularmente visible entre los jóvenes y los adultos que se están acercando a la fe", observa Eva Fernández. Señala que también en Francia "se habla de un resurgimiento del interés por las raíces cristianas del país, de un aumento en el número de catecúmenos y de un renacimiento de las peregrinaciones".

"Francia es verdaderamente un laboratorio europeo", opina la periodista española. Porque detrás de la imagen de una Francia profundamente apegada a la laicidad, algo parece estar cambiando. El aumento de los catecúmenos adultos, la participación de los jóvenes y la vitalidad de lugares como Lourdes dibujan una realidad más compleja. "Quizás este prototipo de la 'Francia laica' no sea, al fin y al cabo, tan sencillo como creemos", observa.

La promoción de la dignidad humana

La cuestión de la dignidad humana será otro punto de interés. Francia acaba de aprobar una ley sobre el suicidio asistido y la eutanasia, tras un intenso debate sobre el final de la vida. Eva Fernández considera que será particularmente interesante observar cómo abordará León XIV esta cuestión. La Iglesia de Francia, subraya, parece haber optado por no adoptar una postura "puramente defensiva". Por lo tanto, el Papa podría verse impulsado a desarrollar un discurso más amplio sobre la vida y la dignidad humanas.

Esta reflexión tendrá un eco especial en Lourdes, la segunda gran parada francesa del viaje, donde el Papa se reunirá con personas enfermas y vulnerables. La ciudad también será escenario de un encuentro particularmente delicado: el encuentro con víctimas de abuso sexual en la Iglesia. Esta etapa le permitirá al Papa evaluar el camino recorrido por la Iglesia de Francia en el manejo de esta crisis, pero también darle un alcance internacional a esta experiencia. Para Iacopo Scaramuzzi, el vaticanista del diario italiano La Repubblica, el trabajo realizado en Francia podría inspirar a otras Iglesias, empezando por la Iglesia italiana, que él considera “un poco rezagada” en este tema.

Además, considera que León XIV es consciente de que "la ausencia de Francisco en París ha generado cierto malestar en la Iglesia francesa". Sin renegar de la decisión de su predecesor de centrarse en las periferias, León XIV parece querer, a su vez, "tranquilizar, fortalecer y, en cierta medida, consolar". Su visita a Notre-Dame y su encuentro con las autoridades francesas constituyen, por lo tanto, un regreso. "El hecho de acudir a París, al corazón de la capital, al Elíseo, es también, creo, una forma de tranquilizar y fortalecer tanto la tradición católica como la tradición institucional de Francia", analiza Iacopo Scaramuzzi.

Una nueva perspectiva sobre la secularización

Sin embargo, esta Francia institucional es también una Francia profundamente secularizada, y esta relación con la laicidad y la secularización será uno de los hilos conductores principales del viaje. Para Hendro Munsterman, teólogo holandés y vaticanista del Nederlands Dagblad, León XIV podría aportar precisamente una perspectiva diferente sobre esta realidad. Considera que Francisco "no había podido comprender realmente la secularización". Debido a su edad y a su formación en universidades estadounidenses, León XIV podría, según él, entender mejor esta experiencia occidental de la pérdida de influencia social del cristianismo y las diferentes formas de responder a ella.

Hendro Munsterman describe dos tendencias que actualmente están presentes en la Iglesia. La primera, orientada hacia la tradición, consiste en pensar que "basta con ser uno mismo y la gente volverá". La segunda, por el contrario, considera que "hay que adaptarse a la modernidad, hay que cambiar nuestro discurso, nuestra forma de ser, nuestra identidad, porque ya no encaja con el mundo en el que vivimos". Para el teólogo, "estos dos modelos coexisten en la Iglesia, y ambos son profundamente católicos". Él ve en esta tensión uno de los retos más sutiles de este viaje.

Un tercer camino entre Estados Unidos y China

Justin McLellan, periodista estadounidense-ecuatoriano y corresponsal del National Catholic Reporter, destaca por su parte la dimensión geopolítica de este viaje. De hecho, Francia busca presentarse como una potencia capaz de proponer un enfoque original, especialmente en lo que respecta a la defensa del multilateralismo y la regulación de la IA.