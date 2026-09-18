Francia: una cruz de 200 kg lista para la misa del Papa en Lourdes 

En preparación para la visita del Papa León XIV, los servicios técnicos del santuario mariano elaboraron una imponente cruz de 6,20 metros de altura para la misa del 27 de septiembre. Esta loable iniciativa pone de manifiesto la destreza de los hábiles artesanos del santuario

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Este es, sin duda, uno de los eventos más esperados de la visita del Papa León XIV a Lourdes. El 27 de septiembre, el santuario acogerá uno de los momentos culminantes de la visita del pontífice: una gran misa celebrada en la pradera ante 150.000 fieles. Para la ocasión, una inmensa cruz de más de seis metros de altura se alzará en el centro del gigantesco escenario de 600 m² construido para la celebración. Esto permitirá apreciar la pericia de los servicios técnicos del santuario, cuyo trabajo a menudo permanece desconocido para el público en general.

“Normalmente, para este tipo de eventos, muchas instalaciones se subcontratan, sobre todo cuando requieren conocimientos técnicos o equipos específicos. Por eso nos pareció importante que los servicios técnicos del santuario (carpinteros, electricistas, técnicos, pintores, etc.) pudieran demostrar plenamente sus habilidades a través de este evento”, explicó a Aleteia Francia Sébastien Maysounave, director del departamento de obras y emplazamientos del santuario.

Durante varias semanas, un ebanista, un cerrajero, dos electricistas y un pintor trabajaron en la creación de la cruz, elaborada con madera y metal. Con 6,20 metros de alto y 4,20 metros de ancho, sus dimensiones son impresionantes. Pero más allá de su tamaño, su peso e instalación también supusieron un verdadero reto técnico. “Pesa 200 kilos y estará suspendida sobre el podio. Tuvimos que garantizar su estabilidad”, recalcó Sébastien Maysounave, quien aseguró a todos que el reto ya se ha superado.

Sanctuaire de Lourdes