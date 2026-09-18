El delicado oficio del recaudador de impuestos en la Biblia

El oficio o profesión de "recaudador de impuestos" puede recibir diferentes denominaciones según las épocas, aunque aparece en numerosas ocasiones en la Biblia.

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En la Biblia, el Antiguo Testamento atestigua desde muy temprano que se encargaría a determinadas personas el oficio específico de ser recaudador de cereales - aun no de impuestos - de la población en épocas de abundancia, función que recayó, en particular, en José, hijo de Jacob, en Egipto, después de que sus hermanos lo vendieran; el Libro del Génesis precisa:

"Que el faraón actúe nombrando funcionarios en toda la tierra de Egipto, para que recauden la quinta parte de las cosechas durante los siete años de abundancia. Recogerán toda la comida de estos años buenos que se avecinan y, bajo la autoridad del faraón, acumularán trigo en las ciudades como provisión: lo mantendrán en reserva" (Gn 41, 34-35).

Una profesión omnipresente

El relato bíblico hace referencia en varias ocasiones al establecimiento de diversos impuestos y a las personas encargadas de recaudarlos. Así, la Biblia menciona la instauración de un impuesto por parte del rey Salomón, que sirvió para financiar la construcción del Templo y garantizar el funcionamiento de su administración. El Libro de los Reyes menciona incluso los nombres de los doce prefectos encargados de esta tarea (1 R 4,8).

En la Biblia también se citan con frecuencia exacciones en forma de tributos a los reinos sometidos; este es, en particular, el caso de los asirios, que exigían cuantiosos tributos a Israel, llegando el rey Menahem a entregarles mil talentos de plata:

"Menahem extorsionó a Israel, imponiendo un impuesto a todos los que poseían grandes riquezas, para entregárselo al rey de Asiria: cincuenta piezas de plata por persona. En lugar de quedarse en el país, el rey de Asiria regresó" (2 Reyes 15, 20).

Todos estos gravámenes podían suponer una pesada carga, sobre todo para las personas menos acomodadas, tal y como se refleja en el Antiguo Testamento, en el Libro de Nehemías:

"Para pagar el impuesto real, hemos tenido que pedir dinero prestado a costa de nuestros campos y viñedos" (Ne 5, 4).

La queja está justificada, ya que, en efecto, los más pobres a veces tenían que empeñar sus bienes para poder pagar los impuestos, llegando incluso a entregar a sus hijos como esclavos, una situación insoportable que, afortunadamente, denunciaron algunos recaudadores de impuestos como Nehemías:

"Los gobernadores anteriores oprimían al pueblo: cada día les exigían cuarenta piezas de plata por el pan y el vino; también sus siervos oprimían al pueblo. Yo, por el contrario, por temor a Dios, no he actuado así" (Ne 5, 15).

Una profesión criticada

Esta profesión, muy extendida y denominada también en el Nuevo Testamento con el término «publicano», tenía mala fama entre la población porque, además de recaudar su dinero, los recaudadores solían trabajar por cuenta de los romanos y no dudaban en extralimitarse en sus funciones con numerosos actos de corrupción.

Una parábola contada por el propio Jesús, y que nos transmite el evangelista Lucas, nos da una pequeña idea de la escasa consideración que Él tenía por esta profesión:

"Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, publicano (es decir, recaudador de impuestos). El fariseo se mantenía de pie y oraba para sí mismo: 'Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres —que son ladrones, injustos, adúlteros—, ni como este publicano. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de todo lo que gano'. El publicano, por su parte, se mantenía a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo; pero se golpeaba el pecho, diciendo: «Dios mío, ¡muéstrate misericordioso con este pecador que soy!" (Lc 18,10-13).

Duccio, Entrada a Jerusalén, 1308-1311 Wikipedia

Jesús subraya claramente la moraleja de esta parábola: ¡ni siquiera el peor oficio del mundo impide que el corazón del hombre se abra si se arrepiente de sus pecados y da muestras de humildad! Por supuesto, entonces pensamos espontáneamente en Leví, aquel recaudador de impuestos que se convertiría en uno de los discípulos de Jesús y, sobre todo, en uno de los doce apóstoles con el nombre de Mateo:

"Jesús partió de allí y, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su puesto de recaudador de impuestos. Le dijo: 'Sígueme'. El hombre se levantó y le siguió" (Mt 9,9).

Una escena evocada con maestría por Caravaggio en su famoso cuadro La vocación de San Mateo, realizado para la capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, también se convertirá en la famosa escena en la que, debido a su baja estatura, se sube a un sicómoro para poder ver a Jesús (Lc 19,1-10).