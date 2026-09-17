“Vivir con Parkinson no es resignarme”: Michael J. Fox

A los 29 años le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson y, desde entonces, Michael J. Fox ha convertido su lucha personal en un compromiso colectivo.

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Galardonado con el Premio Humanitario Bob Hope durante la entrega de los Premios Emmy, el 14 de septiembre en Los Ángeles, el famoso actor de la saga "Volver al futuro" pronunció un discurso conmovedor, en el que compartió detalles sobre su enfermedad y expresó su esperanza de que algún día se erradique.

"Cuando uno desea algo con todas sus fuerzas, siempre termina lográndolo". Esta frase, pronunciada por Marty McFly en Volver al futuro, bien podría ser de Michael J. Fox. Cuarenta años después de haber interpretado al adolescente que se negaba a creer que el futuro ya estaba escrito, el actor parece haber hecho de esta filosofía una verdadera guía de vida, tras haber sido diagnosticado con Parkinson. Y es precisamente esta trayectoria, mucho más allá de los sets de filmación, la que se celebró el pasado 14 de septiembre, durante la 78.ª edición de los Premios Emmy en Los Ángeles.

Premio Humanitario Bob Hope

A sus 65 años, Michael J. Fox recibió el Premio Humanitario Bob Hope, uno de los galardones más exclusivos otorgados por la Academia de Televisión, en reconocimiento a su compromiso de varias décadas con la investigación sobre la enfermedad de Parkinson. Un momento particularmente emotivo para quien vive con la enfermedad desde 1991.

Ante un público que se puso de pie para aplaudirlo, Michael J. Fox recordó aquel diagnóstico que trastornó su vida cuando solo tenía 29 años y se encontraba en la cima de su carrera. "Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Tenía miedo de que eso afectara mi trabajo y mi relación con el público. ¿Seguirían riéndose si supieran que estaba enfermo?", contó en el escenario de los Premios Emmy. Pero la reacción que tanto temía resultó ser, al final, todo lo contrario de lo que había imaginado. Y en 1998, decidió revelarlo públicamente.

"Me conmovió profundamente el apoyo que recibí. El apoyo de todos ustedes. Simplemente me dio ganas de seguir adelante. No había perdido lo que sabía hacer. Y nadie podía quitármelo. Porque ustedes estuvieron ahí para mí y les estoy agradecido", recordó.

Un apoyo que lo ayudó a comprender que no solo quería aprender a vivir con el Parkinson, sino, ante todo, actuar en favor de todas aquellas personas que, como él, enfrentan esta enfermedad neurodegenerativa.

"Con el tiempo, comprendí que aceptar vivir con el Parkinson no significaba resignarme. Significaba que debía hacer todo lo que pudiera por todas aquellas personas que viven con esta enfermedad".

Christopher Lloyd yMichael J. Fox en Volver al futuro (1985). Universal Pictures - Amblin Ente / Collection ChristopheL via AFP

De la enfermedad a la Fundación Parkinson´s Research

De esa convicción surgió, en el año 2000, su fundación, la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, cuyo objetivo es acelerar la investigación, mejorar la vida de los pacientes y contribuir a que, algún día, se encuentre un tratamiento capaz de vencer la enfermedad. En poco más de veinticinco años, su fundación se ha convertido en la organización sin fines de lucro más importante del mundo dedicada a financiar la investigación sobre el Parkinson. Ha invertido más de 3 mil millones de dólares en investigación, lo que ha contribuido a acelerar los avances en la comprensión de la enfermedad y el desarrollo de nuevos tratamientos.