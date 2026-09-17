El Vaticano reafirma su compromiso con el diálogo interreligioso

La Santa Sede reflexiona sobre seis décadas de diálogo interreligioso, destacando sus frutos e identificando los desafíos que enfrenta actualmente.
"La alianza de Dios con el pueblo judío es irrevocable", afirmaron los rectores de tres dicasterios vaticanos en un documento conjunto publicado el 16 de septiembre de 2026. Sesenta años después de la promulgación de Nostra Aetate, la Iglesia Católica se propone continuar por el camino abierto por el Concilio Vaticano II en sus relaciones con judíos, musulmanes y otras tradiciones religiosas. El texto recién publicado denuncia la tentación del aislacionismo basado en la identidad, así como el relativismo, que se manifiesta particularmente en la idea de crear una "gran religión mundial".
Esta declaración, aprobada por el Papa León XIV el 22 de junio de 2026 y publicada por los Dicasterios para la Doctrina de la Fe, para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y para el Diálogo Interreligioso, se titula "Un camino de esperanza: sesenta años de diálogo y fraternidad interreligiosa a la luz de la Declaración Conciliar Nostra Aetate". Se publica, casi un año después, con motivo del sexagésimo aniversario de este documento que transformó las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas.