Antiguos investigadores de IA siguen dando la voz de alarma, advirtiéndonos de que la carrera por la Inteligencia Artificial podría tener graves consecuencias

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Recientemente, Internet se ha visto revolucionado por una advertencia publicada por Jacob Coxon, exinvestigador de IA de Anthropic, en su cuenta de X. Escribió: "Hoy he renunciado a Anthropic. Pasé los últimos tres años investigando el preentrenamiento tanto en OpenAI como en Anthropic. Ninguna de las dos empresas actúa con responsabilidad. Están corriendo a toda velocidad hacia la superinteligencia auto-mejorada y jugando con nuestras vidas".

Lo más alarmante fue lo que escribió a continuación: "Quienes desarrollan la IA creen sinceramente que podría acabar con todos nosotros para finales de la década. Esto no es una estrategia de marketing. De hecho, muchos ejecutivos e investigadores senior intentarán expresarse con sensatez en la prensa, pero oigo a esas mismas personas expresar temor".

Aunque pueda parecer una publicación de un empleado descontento, Coxon no está solo, ya que otros investigadores de su campo han salido a confirmar esta realidad.

Esto ocurre en un momento en que un agente de IA se descontroló y hackeó a otra empresa de IA, sin ninguna intervención humana. Literalmente, rompió el protocolo e hizo algo por su cuenta, infiltrándose en los datos de otra empresa.

En muchos sentidos, esto parece sacado de una novela de ciencia ficción, y ha aumentado los niveles de ansiedad de muchas personas, llevándolas a preguntarse: "¿Podría la humanidad ser aniquilada por un insidioso agente de IA?".

Jesús y el fin de los tiempos

Cuando Coxon afirma con rotundidad que la IA "podría matarnos a todos para finales de la década", toca una fibra sensible que evoca todas las advertencias apocalípticas que se han hecho hasta la fecha.

La gente se ha preocupado por la extinción masiva debido a diversas causas, como una posible Tercera Guerra Mundial, o incluso algo tan simple como el problema del año 2000. Estas predicciones pueden generar una ansiedad innecesaria, especialmente si se analizan a la luz de las Escrituras.

Esto no significa desestimar toda preocupación, pues sin duda debemos hacer todo lo posible para evitar una Tercera Guerra Mundial o impedir que las empresas de IA desarrollen un agente de inteligencia artificial capaz de atacar abiertamente a los humanos. El Papa León XIV ha alertado continuamente al mundo sobre los peligros de la IA. Desde luego, no debemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo nuestro mundo se desmorona.

Pero al mismo tiempo, debemos tener confianza en que Dios tiene el control de la historia. A menudo, estas alarmas nos generan la idea de que el mundo está sumido en el caos y que no hay nadie que nos salve.

La realidad es que, aunque el mundo parezca estar sumido en el caos, Dios está a nuestro lado. Él puede salvarnos. Lo único que tenemos que hacer es acudir a él.

No sabemos cuándo ni cómo acabará el mundo. Quizás la IA se vuelva contra nosotros, como en la película Terminator, e intente borrar a la humanidad de la existencia.

Sea cual sea el futuro, lo que debemos hacer ahora es acudir a Dios y confiar en él. Tenemos un Salvador que desea salvarnos de nuestros pecados. El problema es que, con demasiada frecuencia, intentamos salvarnos a nosotros mismos mediante nuestras propias obras.