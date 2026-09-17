Audiencia general: ¿Qué deberían evaluar los proyectos políticos?

Ante una gran multitud que llenaba la soleada Plaza de San Pedro, el pontífice continuó el miércoles su catequesis sobre la constitución Gaudium et spes, centrándose en particular en la "visión de la humanidad como una 'comunidad de personas'" que se desprende de este texto del Concilio Vaticano II. Los miembros del Concilio, recalcó, "nos exhortan a superar la mentalidad individualista".

León XIV pidió que los proyectos sociales y políticos actuales se examinaran desde la perspectiva de la dignidad humana, la justicia social y el bien común durante la audiencia general que presidió en la Plaza de San Pedro el 16 de septiembre de 2026. El Papa también reiteró los numerosos ataques contra la vida y la integridad humanas denunciados por los Padres del Concilio Vaticano II sesenta años antes.

León XIV reiteró las palabras de <em>Gaudium et spes</em>, afirmando que todo lo que se opone a la vida y atenta contra la integridad de la persona humana es "infame"

El Papa hizo hincapié en la creciente urgencia de los llamamientos del documento conciliar al respeto mutuo y al bien común, en un mundo donde las relaciones tienden a ser cada vez menos personales y más virtuales. Ante el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial, advirtió sobre el riesgo de acostumbrarse a delegar en algoritmos decisiones que corresponden exclusivamente a la conciencia humana.

Luego afirmó que la comunidad cristiana podía "garantizar que las relaciones sociales tuvieran sustancia real y profundidad personal". León XIV deseaba promover "la lógica de la reciprocidad, el compartir y el cuidado", para que la diversidad de personas y naciones no se considerara "un peligro o una amenaza".

En este sentido, el jefe de la Iglesia Católica instó a que los proyectos sociales y políticos actuales se evalúen "según los criterios de la dignidad humana, la justicia social y la libre participación en la construcción del bien común". Según él, "el futuro de la humanidad" depende, de hecho, del compromiso de cada persona "de colaborar con Dios y con sus hermanos y hermanas para construir un mundo más humano".

El llamamiento del Papa a favor de la dignidad humana y la igualdad

A lo largo de su meditación, el Papa reiteró las palabras de Gaudium et spes sobre el respeto a la persona humana, afirmando que "todo lo que se opone a la vida misma", todo lo que atenta contra la integridad de la persona humana y todo lo que ofende la dignidad humana es "infame".

A continuación, citó el homicidio, el genocidio, el aborto, la eutanasia, el "suicidio deliberado", la mutilación, la tortura física o moral, la "coacción psicológica o las condiciones de vida infrahumanas", el encarcelamiento arbitrario, la deportación, la esclavitud, la prostitución, la trata de mujeres y niños y las "condiciones de trabajo degradantes".