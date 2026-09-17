Audiencia general: ¿Qué deberían evaluar los proyectos políticos?

León XIV reiteró las palabras de <em>Gaudium et spes</em>, afirmando que todo lo que se opone a la vida y atenta contra la integridad de la persona humana es "infame"
León XIV pidió que los proyectos sociales y políticos actuales se examinaran desde la perspectiva de la dignidad humana, la justicia social y el bien común durante la audiencia general que presidió en la Plaza de San Pedro el 16 de septiembre de 2026. El Papa también reiteró los numerosos ataques contra la vida y la integridad humanas denunciados por los Padres del Concilio Vaticano II sesenta años antes.
Ante una gran multitud que llenaba la soleada Plaza de San Pedro, el pontífice continuó el miércoles su catequesis sobre la constitución Gaudium et spes, centrándose en particular en la "visión de la humanidad como una 'comunidad de personas'" que se desprende de este texto del Concilio Vaticano II. Los miembros del Concilio, recalcó, "nos exhortan a superar la mentalidad individualista".