Viajes apostólicos: ¿Cómo viaja el papamóvil?

Dos papamóviles y un carrito de golf acompañarán a León XIV durante su viaje a Francia, del 25 al 28 de septiembre. Su traslado desde el Vaticano hasta París, Lourdes y Metz es objeto de una minuciosa planificación logística, en la que finalmente se optará por el transporte terrestre en lugar del aéreo.

Copiar el enlace Compartir en :

Durante su visita a Francia, del 25 al 28 de septiembre próximo, León XIV debería realizar dos grandes recorridos en el papamóvil: el 25 de septiembre por las calles de París y luego el 28 de septiembre en Metz. Sin embargo, también es probable que el papa se permita un encuentro con la multitud a bordo del famoso vehículo blanco durante las misas en la Concordia y en Lourdes. El papamóvil será, por lo tanto, un "accesorio" importante durante esta visita, como suele ocurrir cuando el Papa realiza viajes apostólicos al extranjero. Según nuestra información, los servicios del Vaticano enviarán tres vehículos a Francia: dos papamóviles y un carrito de golf.

La presencia de dos papamóviles facilitará la logística entre las distintas etapas del viaje y servirá como medida de precaución ante la posibilidad de que uno de ellos sufra una avería. Se prefiere el uso del carrito de golf para saludar a la multitud en lugares como los estadios: por lo tanto, es probable que el Papa lo utilice, en particular, durante la vigilia con los jóvenes en el Estadio de Francia, la noche del 25 de septiembre. "Es prácticamente el único elemento material que llevamos con nosotros", confiaba, al referirse a los papamóviles, el exorganizador de los viajes pontificios, monseñor Renato Boccardo, al medio Le Temps. "Además, cada uno viaja con su maleta". Sin embargo, los papamóviles son un poco más voluminosos que una simple maleta: el modelo que utiliza actualmente León XIV es un Mercedes Clase G eléctrico que pesa varias toneladas.

Pero, ¿cómo se transportarán estos vehículos hasta París y luego a Lourdes y Metz? No se trata de hacerlos recorrer por carretera los 1,432 km que separan el Vaticano de París. Demasiado reconocibles, modificados para su uso papal y con una autonomía limitada, los papamóviles no están diseñados para este tipo de trayectos. Por lo tanto, los servicios de la Santa Sede están considerando otras opciones.

¿Por carretera o por aire?

Aunque algunos medios de comunicación han sugerido que los papamóviles viajarían en un avión de carga para llegar a Francia, esto no es cierto. De hecho, según varias fuentes de alto nivel en la organización de la visita de León XIV, estos vehículos serán enviados a Francia en camión. Se espera que lleguen unos días antes que León XIV y se estacionarán en un lugar que se mantiene en secreto. El Vaticano se encargará de organizar este transporte. Los famosos autos con matrícula “SCV 1” serán luego “recibidos por Francia de un lugar a otro”, confiesa una fuente involucrada en la organización del viaje. También serán transportados en camión entre París, Lourdes y Metz.

El transporte por carretera de los papamóviles suele ser la opción elegida para los viajes cercanos a Italia. Así fue como se llevó el auto del Papa a Mónaco durante la visita apostólica de León XIV en marzo de 2026. Cuando el transporte en camión no es una opción viable porque el país visitado está demasiado lejos o es inaccesible por carretera, se considera el transporte aéreo.

Así, durante los viajes de León XIV a África, en abril de 2026, y luego a España, en junio, los papamóviles utilizados se transportaron por vía aérea. Por lo general, es un avión de carga —para España se utilizó un Airbus A400M— el que se encarga de trasladar los vehículos del Papa.

Un papamóvil en el lugar

Sin embargo, la Santa Sede no siempre se preocupa por el transporte de los papamóviles. Para ahorrarse una logística que a veces resulta extremadamente costosa, en ocasiones los vehículos se diseñan directamente en el país que visita el pontífice. Este fue el caso, en particular, en 2016, durante el viaje del papa Francisco a México. Un vehículo de la marca Dodge, un Ram 1500 Classic, fue transformado en papamóvil y regalado al papa Francisco por el pueblo mexicano. El auto se volvió particularmente famoso en abril de 2025: reconvertido en coche fúnebre, fue el que realizó el último viaje del papa Francisco, desde el Vaticano hasta la basílica de Santa María la Mayor, donde ahora descansa.

Sin embargo, los papas no solo se desplazan en el papamóvil durante sus viajes apostólicos. Para la mayoría de los trayectos, utilizan autos locales, proporcionados por el país anfitrión, cuya matrícula es invariablemente "SCV 1", que significa "Estado de la Ciudad del Vaticano 1". Mientras que el papa Francisco se desplazaba a bordo de un Fiat 500 o de modestos autos urbanos, León XIV, por su parte, utiliza vehículos más imponentes, como camionetas o amplias sedanes, desde el inicio de su pontificado.

Revive el primer viaje en papamóvil de León XIV en esta galería: