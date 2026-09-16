¿Dormir separados? La nueva tendencia en parejas

Uno ronca, el otro da vueltas en la cama; uno tiene frío, el otro calor. Al día siguiente, además del sueño, llega el mal humor, ¿qué se puede hacer?

Copiar el enlace Compartir en :

Todos tenemos hábitos distintos para dormir,algunos se mueven más que otros, unos prefieren un colchón suave y otros uno más rígido, entre otros aspectos. Gracias a eso, se ha popularizado una tendencia en las parejas llamada "Sleep Divorce" por su término en inglés que quiere decir "Divorcio de Sueño", ¿pero en realidad dormir separados es la solución?

Antiguamente era normal que las personas compartieran la cama para dormir, desde familiares, amigos y colegas, hasta desconocidos. La compañía nocturna de los dos miembros de la realeza era vista como un signo de confianza y hermandad. Durante esa época, también había escasez de camas, por lo que el "dormir social" también era una solución.

Incluso, la nobleza buscaba compañeros de cama para disfrutar de la incomparable intimidad de charlas nocturnas en la oscuridad y de la calidez y sensación de seguridad, destacó la periodista Zaria Gorvet.

Años más tarde…

BongkarnGraphic | BongkarnGraphic

No fue hasta mediados del siglo XIX, que el médico estadounidense, Wiliam Whitty, comenzó a promover la idea de que el sueño comunitario no solo era imprudente, sino también “antinatural” y degenerativo”. Por lo que compartir la cama empezó a pasar de moda, incluso en las parejas casadas, ¿pero en realidad dormir juntos altera la higiene del sueño en los esposos?

El descanso también se convierte en encuentro

Existen numerosas investigaciones que afirman que compartir la cama con tu pareja puede tener beneficios para la relación y para el bienestar de cada uno. Por otro lado, dormir juntos aumenta la fase REM del sueño. Ya que, el sueño de ambos se sincroniza promoviendo un descanso efectivo potenciando la sensación de seguridad y disminuyendo el estrés.

La clave nórdica para dormir juntos

El método escandinavo nos muestra que dormir en pareja fortalece aún más la relación. Y consiste en que cada uno tenga su propia manta, de esta manera ninguno pasará frío y evitarán destaparse en la noche inconscientemente. Este método de blancos, señala que cada uno puede escoger su propio tipo de edredón para una óptima regulación térmica.

Por otro lado, también los especialistas muestran algunas recomendaciones para acordar hábitos de sueño sin dormir separados.

1 Uso de alarma silenciosa

Para aquellos que tienen que levantarse más temprano que el otro y no quieren afectar el sueño de su pareja, pueden utilizar una alarma silenciosa a base de vibraciones o bien, utilizar un reloj digital que tenga la función de despertarse con sensores.

2 Sincronía de luz

Pueden acordar a cierta hora dejar únicamente luz cálida en la habitación y quien llegue a dormir más tarde, no encienda luces más que luz roja, este tipo de luz no incomoda y no ocasiona que el otro se despierte.

3 La transferencia del colchón

Prostock-studio | Prostock-studio

Existen colchones con independencia de lechos, lo que quiere decir que absorbe el movimiento para que los giros de una persona no despierten a la otra. También pueden utilizar almohadas de acuerdo con la necesidad de cada uno.

4 Ronquidos

Si uno de los dos, ronca al dormir, puede acudir a una evaluación médica en donde puedan ayudarle a tratar la Amnea obstructiva del sueño, mejor conocida como ronquidos. Esto ocurre cuando las personas dejan de respirar en la noche bajando la saturación del oxígeno bajando por lo menos cinco veces durante la noche en más de 10 segundos.