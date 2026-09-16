Desde Lourdes hasta Estados Unidos, el gran viaje de las reliquias de Santa Bernardita

Las reliquias de Santa Bernadette de Lourdes partirán el 18 de septiembre de 2026 para una larga peregrinación por Estados Unidos hasta agosto de 2027. Si bien esta es una de las iniciativas pastorales internacionales más importantes jamás emprendidas por el Santuario de Lourdes, este no olvida la llegada del Papa a finales de mes, ya que uno de los dos relicarios que permanecen en Lourdes lo recibirán

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¡Santa Bernardita se va a América! Durante casi un año, su relicario recorrerá Estados Unidos. Este viaje comenzará con una ceremonia de inauguración el 18 de septiembre en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., antes de continuar su recorrido por todo el país. El Santuario de Lourdes albergará un segundo relicario, donde los fieles podrán orar, especialmente durante la visita papal los días 26 y 27 de septiembre.

Una peregrinación en cuatro etapas

La organización planea un itinerario de cuatro etapas. Las parroquias de la costa este acogerán las reliquias de septiembre a diciembre de 2026. En enero de 2027, viajarán a la zona centro-sur del país antes de dirigirse al norte. La peregrinación concluirá en la costa oeste. Sin embargo, la ruta exacta aún se está definiendo y se ampliará a medida que las diócesis soliciten acoger las reliquias. Las reliquias de Santa Bernardita visitarán cerca de 140 iglesias católicas, catedrales, basílicas, santuarios, seminarios, universidades y hospitales.

Organizada en estrecha colaboración con el Santuario de Lourdes y con socios católicos, entre ellos la Orden de Malta y los Voluntarios Norteamericanos de Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, esta peregrinación tiene como objetivo fomentar el surgimiento de redes locales de hospitalidad y de peregrinos.

Inspirados por el testimonio de Santa Bernadette de Lourdes, los organizadores desean llevar un mensaje de fe, sanación y esperanza a los fieles estadounidenses. Esta peregrinación busca tanto la evangelización como fortalecer los lazos entre las comunidades católicas estadounidense y francesa. El programa incluye la veneración de reliquias, devociones marianas, oraciones por los enfermos, adoración eucarística, celebraciones eucarísticas y catequesis.

Una primera peregrinación a Estados Unidos en 2022