Cómo Fulton Sheen dominó el arte de “influir” antes de las redes sociales

Con una pizarra, un brillante sentido del humor y una audiencia de 30 millones de personas, el futuro beato sabía cómo captar la atención del público

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Mucho antes de que los influencers católicos tuvieran que preocuparse por los algoritmos, el número de seguidores o si alguien veía realmente el video que les llevaba tres horas grabar, Fulton Sheen ya había resuelto el problema. En la cima de su fama, se calcula que 30 millones de personas sintonizaban cada semana para ver a un obispo católico hablar de fe en televisión.

Es cierto que no tenía que lidiar con los bailes de TikTok ni acordarse de grabar en vertical, pero mientras Sheen se prepara para ser beatificado el 24 de septiembre, resulta fascinante recordar a un hombre que comprendía algo sobre la comunicación de la fe que se siente increíblemente actual.

Y, de hecho, si analizamos con detenimiento sus logros, el medio que eligió era realmente moderno. Cuando comenzó "La vida vale la pena vivirla" en 1952, la televisión aún se estaba abriendo camino en los hogares estadounidenses. En medio de esta nueva y emocionante tecnología, apareció un obispo con su vestimenta clerical, armado con poco más que una pizarra, un rostro maravillosamente expresivo y una extraordinaria habilidad para hablar directamente con la persona que estaba sentada en casa. De alguna manera, funcionó de maravilla.

Un obispo en horario estelar

Sheen no era ajeno a la radiodifusión. Antes de aparecer en pantalla, ya había pasado más de dos décadas en el programa de radio The Catholic Hour, pero la televisión permitió al público ponerle rostro a la voz y lo convirtió en algo parecido a una celebridad.

La serie "Life Is Worth Living" llegó a atraer a una audiencia estimada en unos impresionantes 30 millones de espectadores semanales, según datos de la Universidad Católica de América. Además, el arzobispo Sheen no se emitía en un horario poco conocido; competía por la audiencia en horario estelar, en una época repleta de grandes estrellas. ¡Y vaya si lo hizo!

En 1953, el obispo ganó un Emmy y, en su discurso de aceptación, pronunció una frase ingeniosa que los gestores de redes sociales actuales probablemente habrían aprovechado. Sheen agradeció a sus cuatro guionistas: "Mateo, Marcos, Lucas y Juan".

Por supuesto, fue gracioso e inesperado, pero también reveló mucho sobre el éxito de su comunicación. Sheen supo aprovechar la televisión y sacar el máximo partido a este medio relativamente nuevo, pero nunca perdió de vista su objetivo principal: compartir el Evangelio con la mayor cantidad de personas posible.

Utilizaba anécdotas, humor, un gran sentido del ritmo y aquella famosa pizarra, pero había algo más que explicaba su atractivo. Para ser un obispo que hablaba desde un estudio de televisión, Sheen estaba sorprendentemente conectado con las preocupaciones cotidianas de quienes lo veían desde casa. Abordaba el matrimonio, la soledad, la ansiedad, el sufrimiento y las cuestiones sociales de su época con una empatía y una comprensión que podían sorprender a quienes esperaban que un clérigo estuviera algo alejado de la vida diaria.

La hora que nadie vio

Sin embargo, quizás la parte más interesante de la extraordinaria carrera mediática de Sheen tuvo lugar lejos de las cámaras.

El día de su ordenación en 1919, se propuso pasar una hora diaria en presencia del Santísimo Sacramento. Cumplió este propósito durante todo su sacerdocio. Pero también significaba que, detrás del obispo que se dirigía a millones de personas, había un sacerdote que dedicaba una hora diaria al silencio ante Cristo.

Curiosamente, Sheen no consideraba que ambas vidas estuvieran separadas. Todo lo contrario. Su Hora Santa se convirtió en lo que él llamaba "La Hora que Alegra Mi Día", y creía que era la fuente de la que emanaban su predicación, sus escritos y sus ideas.

El propio Sheen fue maravillosamente honesto al reconocer que incluso una Hora Santa diaria no siempre resultaba en una hora de contemplación sublime. Durante una visita a la iglesia de Saint-Roch en París, se dispuso a rezar y enseguida se quedó dormido, despertando exactamente una hora después. Dudando de haber cumplido su promesa, imaginó a su ángel de la guarda señalándole que los Apóstoles también habían pasado su primera Hora Santa durmiendo, antes de añadir que no debía hacer costumbre de seguir su ejemplo.

Es un hermoso atisbo del humor que hizo a Sheen tan atractivo en la pantalla, pero también de una disciplina espiritual que no dependía de que todo saliera a la perfección. Durante más de 60 años, ya fuera inspirado, distraído o aparentemente profundamente dormido en una iglesia parisina, siempre estuvo presente.

Influencia sin el influencer

Hoy en día, la influencia viene acompañada de cifras: seguidores, me gusta, visualizaciones, comparticiones e interacción. Sheen tenía el equivalente en la década de 1950 en cantidades extraordinarias, pero la cifra que parece haber sido más importante para él fue una: la hora que pasaba cada día ante el Santísimo Sacramento.

Eso no significa que los católicos deban abandonar Instagram durante una hora de Adoración y esperar que su video se vuelva viral. Sheen era excepcionalmente inteligente, muy culto, carismático y sumamente hábil en lo que hacía. Su éxito requirió tanto talento como fe.

Quizás eso es lo que lo convierte en una figura tan interesante para cualquiera que intente comunicar el cristianismo hoy en día. Adoptó las últimas tecnologías a su alcance, aprendió a usarlas con maestría y no le asustaba en absoluto entretener al público. Sin embargo, no buscaba la popularidad; esta era la consecuencia de ser muy bueno comunicando algo en lo que creía sinceramente.