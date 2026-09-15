“Somos un equipo”: cómo un ultimátum salvó su matrimonio

Una profunda crisis provocada por la negligencia, que pudo haber terminado en divorcio; una historia de la que tenemos mucho que aprender

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Iha y Nastja llevan 14 años casados haciendo equipo, y la familia Hliš está formada, además de ellos, por sus cinco hijos. El hecho de que, como pareja, hoy miren en la misma dirección y que el vínculo entre ellos sea cada vez más valioso —a pesar de que, según dicen, se pelean en promedio dos veces al día— se debe también a la comunidad Familia y Vida.

La entrevista, en la que los cónyuges hablan de manera directa y sincera sobre el crecimiento de su relación, da testimonio del gran papel que Familia y Vida desempeña entre las parejas casadas. Ha mejorado las relaciones de muchas parejas y, para muchas, se ha convertido en una compañera insustituible.

Fotografija je last družine Hliš.

Aleteia: ¿Cómo describirían su relación matrimonial? ¿Cómo se fue desarrollando y cómo es hoy?

Nastja: Todo empezó con el típico enamoramiento; éramos bastante jóvenes. Fue una bendición que nos enamoráramos tan profundamente, que eso nos uniera tanto. Incluso cuando más tarde surgieron pruebas, al recordar aquellos tiempos, la llama volvía a encenderse. Me parecía que alguna bendición nos protegía. Lo cual también se lo debemos a las personas que estuvieron a nuestro lado.

Y luego comenzó la vida real, para la cual, me parece, no estaba preparada. Es cierto que asistimos a un curso prematrimonial, donde se trataban temas muy serios; en teoría nos parecía sencillo, nos llevábamos bien, especialmente en lo que respecta a la crianza de los hijos, teníamos ideas similares.

Pasamos los primeros años en una prolongada etapa de enamoramiento, y luego empezamos a distanciarnos poco a poco. Yo trabajaba, nacieron los hijos, surgieron los primeros retos de la crianza, las noches sin dormir, la depresión posparto. No me di cuenta de cuánto me había cambiado eso, para peor. Y no supimos ayudarnos mutuamente.

Miha: Yo, como hombre, no sentía que algo anduviera mal.

Nastja: Así fue como, cuatro años después de casarnos, nos encontramos en una crisis matrimonial que duró entre tres y cuatro años. Luego quedé embarazada por tercera vez y llegué a un punto de inflexión. Les di un ultimátum: teníamos que hacer algo. Ese matrimonio no era un matrimonio para mí, era un vacío. No quería ser parte de eso. Pero no sabíamos cómo podríamos ayudarnos.

Ya en ese entonces asistíamos a reuniones de pastoral matrimonial. Allí siempre sentía que los demás tenían algo que nosotros no teníamos. Un vínculo que a nosotros nos faltaba. Eso me dolía. ¿Qué nos faltaba? En teoría, todo "encajaba". En ese momento, la pareja que dirigía el grupo nos contó que habían asistido al seminario básico de Familia y Vida. Nos arriesgamos: fuimos a la reunión y, con alivio, descubrimos que no estábamos solos. Otros también tenían problemas.

Allí descubrí una visión: mi papel como esposa. Poco a poco, empezamos a trabajar de manera más consciente en nuestra relación; fuimos a otro taller. Comenzamos a mirar en la misma dirección. Desde entonces, las cosas van cada vez mejor. Siento que somos un equipo, que nos mantenemos unidos. Aunque a veces discutimos.

Miha: En promedio, dos veces al día. (risas)

Esa noche, cuando nos conocimos, todavía no me había enamorado. Hablamos mucho sobre la vida. Ella me intrigó mucho. Sentí que Nastja buscaba algo más en la vida, especialmente en las relaciones. Poco después, yo también me enamoré perdidamente. La química fue muy fuerte. Todavía lo consideramos una bendición.

En el camino surgió una crisis más grave. Mi esposa me dio un ultimátum para que hiciera algo. ¡¿De dónde salió eso ahora?! En ese momento me parecía que todo estaba bien. Desafortunadamente, no me di cuenta del sufrimiento de mi esposa. El ultimátum me hizo bajar de las nubes. Como una vida familiar ordenada significa mucho para mí, mi ego masculino se vio muy afectado: ¿cómo es posible que no me diera cuenta de esos problemas?

En los talleres nadie nos sermoneó, y como los testimonios eran auténticos, eso fue para mí un apoyo, un estímulo que luego escuché con gran alegría. Empecé a trabajar en mí mismo. Descubrí que debía ser más atento y compasivo con mi esposa, llevarle una flor de vez en cuando…

¿Podrían explicar con más detalle cómo fue ese proceso de transformación hacia un mejor matrimonio para cada uno de ustedes?

Fotografija je last družine Hliš.

Nastja: En mi caso, tuve que dejar de lado la actitud de mujer dominante que controlaba todo, incluso a mi esposo. Comencé a aprender a ser servicial. Ahora puedo apoyarme en él y eso me hace sentir aliviada. Puedo expresar otras de mis fortalezas, otros aspectos de mi feminidad. No sé si ese es el papel adecuado de una esposa, pero me di cuenta de que eso era lo que me faltaba. Gracias a eso, soy más cariñosa con los niños, y Miha asumió el papel de quien hace cumplir los límites. Eso me devolvió la vida y me alivié.