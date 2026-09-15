"Libres bajo la gracia" es una recopilación de los escritos del Santo Padre correspondientes a sus años como superior de la Orden Agustina

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Hoy se publicó el primer libro del Papa León XIV. No solo es su primer libro como Papa, sino su primer libro en general. Y si bien el libro es una recopilación de obras escritas antes de su elección, la pregunta central que surge al leer Libres bajo la gracia: Reflexiones sobre la tradición espiritual que me formó es: ¿Qué temas emergen de sus páginas que podemos rastrear a lo largo de su pontificado?

Escritos de su época como jefe de la orden agustina

La obra no está organizada por temas, sino cronológicamente, y abarca específicamente los escritos del futuro papa durante su etapa como superior de la orden agustina. Si bien la idea inicial del libro fue aprobada por el propio papa León XIII, fueron miembros de su orden religiosa quienes recopilaron gran parte de sus escritos, discursos y homilías de ese período, entre 2001 y 2013.

Los textos originales revelan la trayectoria del Papa León, escritos inicialmente a veces en inglés, otras en español e incluso en alemán. La editorial también señala que la mayoría de los textos no son obras académicas, sino homilías "escritas ante todo para ser escuchadas… Quienes deseen comprenderlo y ponerse bajo su guía pastoral prestarán atención no solo a sus palabras, sino también a la voz con la que las pronuncia".

En su prólogo, el padre Joseph L. Farrell, OSA, actual superior de la Orden Agustina, destaca varios temas que percibe en las reflexiones del futuro papa, entre ellos "la unidad, el llamado a la renovación y el llamado a seguir progresando en el camino de la vida espiritual". Estos no son, por supuesto, los únicos temas que aborda Prevost, pero constituyen una perspectiva útil para comprender las más de 400 páginas.

Unión con Dios y con los demás

En su homilía al Capítulo General de los Agustinos en 2001, el entonces padre Prevost se centra en la importancia de la interioridad en la vida espiritual, cuyo fruto es el amor a Dios y a los demás:

"Estamos llamados a conocernos a nosotros mismos para poder conocer a Dios, y al encontrarnos con Dios, también somos conducidos a un profundo amor por Dios y por nuestro prójimo".

A menudo hace hincapié en la conexión entre amarnos los unos a los otros y amar a Dios, y en otra ocasión dijo:

"Estamos llamados a vivir de tal manera que, al compartir nuestra fe y nuestra vida juntos, otros lleguen de alguna forma a experimentar ese mismo misterio de la presencia divina en nosotros y a través de nosotros".

Énfasis en San Agustín

No sorprende que, durante este período como jefe de la Orden Agustina, el Papa León XIII mencionara a San Agustín con bastante frecuencia. Se refiere a él de una manera que respalda el carisma de la orden agustina, pero que también puede extenderse a todos los cristianos.

Predicando en Iquitos, Perú, por ejemplo, dice:

"El respeto por la persona humana y su dignidad, la sensibilidad hacia lo verdaderamente humano, el diálogo con diversas culturas, la aceptación de los valores humanos y la legítima autonomía, vivir en sintonía con los anhelos más profundos de la humanidad: todos estos son indicadores de lo que debe ser la espiritualidad de las personas de fe que buscan imitar el estilo de vida de Agustín".

Y en Eslovaquia, habla de la madre de Agustín, Santa Mónica, quien generosamente entregó su corazón a Agustín, y del propio Agustín, quien se convirtió y se convirtió en un modelo de vida cristiana:

"San Agustín, imagen de esta generosidad al entregar su corazón a los demás, que tanto dio a la Iglesia, promoviendo los valores de la unidad y la verdad, siempre sobre la base de la caridad, del amor".

“Vamos a trabajar con esperanza, reconociendo que es la gracia de Dios la que nos da la vida.” Papa León XIV

Más de una década de sabiduría

Esta colección de escritos refleja un solo período de la vida del Papa León XIV, pero es un período significativo. En ella, el lector puede aprender mucho sobre el carisma agustiniano —cuyo tema central, según afirma el Papa en el libro, es la unidad— y cómo ese carisma ya está influyendo en su pontificado.

Además, los lectores tienen la oportunidad de conocer al actual papa en los años en que aún no era Vicario de Cristo, sino padre de una orden religiosa. Su sencillez y autenticidad resultan inspiradoras. El pasaje final del libro nos transmite un mensaje a todos: "Vamos a trabajar con esperanza, reconociendo que es la gracia de Dios la que nos da la vida".