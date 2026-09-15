Escocia también experimenta un auge de conversiones en la Generación Z

Escocia ha experimentado un aumento en el número de conversos al catolicismo en 2026, y estas cifras auguran un buen futuro

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

A principios de este año, mientras las iglesias de toda Escocia celebraban la Vigilia Pascual, el país fue testigo de la increíble cifra de 549 personas que se incorporaron a la Iglesia. Esto representa un espectáculo espiritual sin precedentes.

En la archidiócesis de St. Andrew's y Edimburgo, la iglesia jesuita del Sagrado Corazón recibe a unos 100 jóvenes adultos en la misa dominical vespertina, y existe un foro de WhatsApp con más de 200 miembros. Si bien esto demuestra el interés de los jóvenes de la ciudad por el catolicismo romano, en todo el país hay muchos conversos recientes.

La edición de Aleteia en inglés entrevistó a dos jóvenes de la Generación Z que explicaron qué los atrajo a la Iglesia y qué creen que ofrece el catolicismo.

De Agustín a la Presencia Real

Aaron Johnstone, de 27 años y originario de Aberdeen, Escocia, fue bautizado y recibido en la Iglesia en 2024. Con una formación laica, no estaba familiarizado con la Misa ni con las tradiciones católicas, pero en su adolescencia encontró su vocación en la filosofía. La lectura de las obras de San Agustín fue el catalizador de su conversión a la fe. Posteriormente, los escritos de Santo Tomás de Aquino lo inspiraron a asistir a Misa. A partir de ahí, se inscribió en el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) [ahora conocido como la Orden de Iniciación Cristiana de Adultos (OCIA)]. Luego, Aaron asistió a la Exposición del Santísimo Sacramento. Dijo:

“Llegué a la conclusión de que, en efecto, se trataba de Cristo en la custodia”.

Aaron afirma que estar ante la Presencia Real “nos une sacramentalmente al Calvario y a la eternidad”, y que encuentra un sentido de comunidad en la Misa dominical y en los días de precepto, ya que, por necesidad, todos se reúnen como un solo Cuerpo. Cree que los jóvenes se acercan al catolicismo romano porque las tradiciones milenarias, las leyes sociales, morales y teológicas les brindan respuestas y un marco de referencia para la vida.

Amplió su discurso hablando sobre el impacto de los medios digitales en la salud mental: "Podemos encender la televisión o leer los titulares del periódico", señaló, "y siempre hay un desfile de cosas terribles sucediendo en el mundo. Los teléfonos inteligentes lo empeoran. La gente necesita un salvador".

Johnstone expresó su esperanza de que la Iglesia en Escocia continúe prosperando.

Parte de algo más grande

Corey Morrison es un joven de 21 años originario de Inverness, ciudad conocida popularmente como la "Capital de las Tierras Altas Escocesas". Fue recibido en la Iglesia Católica durante la Vigilia Pascual de 2026 en Exeter, Inglaterra, pero su devoción católica comenzó en Escocia. De niño, no era religioso; sin embargo, en Inverness, la Iglesia Libre de Escocia tenía una presencia destacada. En la escuela, participaba en las festividades cristianas, pero fue al crecer cuando su fe se fortaleció. Asistió a su primera misa en la iglesia de San Aidan en Aviemore, a unos 50 kilómetros al sur de Inverness.

“Era una misa de rito latino”, relató. “No entendía lo que decía el sacerdote, pero tenía una fuerza especial... Recibí una bendición y me sentí en paz”.

Corey explicó que el catolicismo romano le atrajo porque en esa fe se encuentra un sentido de comunidad y compañerismo. La confesión regular le ha sido útil, ya que le ayuda a ser responsable de sus actos y encuentra consuelo al recibir orientación espiritual sin prejuicios.

Considerando importante la camaradería, compartió que los jóvenes de la Generación Z también necesitan encontrarla:

"[Al unirse a una iglesia católica], el joven encuentra una familia más amplia y se integra a algo más grande que él mismo", afirmó. Corey añadió que, después de la escuela, es especialmente importante encontrar un nuevo lugar al que pertenecer, y que la Iglesia ofrece esto a todos los que lo buscan.

Corey animó a los jóvenes a "darle una oportunidad al catolicismo" y afirmó que cree que le espera un futuro brillante a la Iglesia Católica en Escocia.

El futuro católico de Escocia

Los jóvenes de la Generación Z encuentran un hogar en la Iglesia Católica Romana. Ya sea por encuentros con Cristo Resucitado ante el Santísimo Sacramento, por una comunidad que los fortalece y les brinda alimento espiritual, o por respuestas a las dificultades de la vida, los jóvenes buscan consuelo en la Madre Iglesia.