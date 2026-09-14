Por qué León XIV recomienda continuar visitando bibliotecas físicas

Desde la Biblioteca Vaticana, León XIV destacó "el coraje de la investigación" en silencio y habló sobre la necesidad de "mantener y fomentar la práctica tradicional de visitar físicamente la Biblioteca"
"Los libros guardan silencio y exigen silencio", declaró el Papa León XIV durante su visita a la Biblioteca Apostólica Vaticana el 14 de septiembre de 2026, día de su 71 cumpleaños, siendo esta su primera visita a la institución desde su elección a la Sede de Pedro. Allí inauguró la exposición titulada "AQVA" antes de reunirse con el personal de la Biblioteca Apostólica, institución establecida formalmente por el Papa Sixto IV en 1475, y con el de los Archivos "secretos", fundados en 1612.
Recibido en el patio del Belvedere por algunos turistas que le desearon un feliz cumpleaños desde la pasarela de los Museos Vaticanos, el Papa León XIV decidió centrar su día en la cultura, la memoria y la investigación. Al comienzo de su discurso, habló de su madre, Mildred Martínez Prevost (1911-1990). "Simplemente quisiera decir que Dios, en su Providencia, siempre nos recuerda que está con nosotros", explicó el pontífice, que celebraba hoy su 71 cumpleaños. "Muchos de ustedes, quizás, no sepan que mi madre era bibliotecaria, y hoy me encuentro aquí precisamente por mi cumpleaños, precisamente para saludarlos a todos", añadió el Papa, improvisando.