Peregrinando “tras las huellas de un mártir” cristero

Una peregrinación para conocer al beato Elías del Socorro Nieves, mártir mexicano, se convierte en una experiencia espiritual inolvidable para quien la vive

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El beato Elías del Socorro Nieves es un mártir mexicano del tiempo de la Resistencia Cristera. Sacerdote agustino, vivió los últimos catorce meses de su vida escondido en una cueva donde celebraba los sacramentos. Hoy, en ese lugar se le recuerda con cariño.

Caminando tras las huellas del mártir

Mónica Muñoz

Por eso, los sacerdotes de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de la Cañada de Caracheo - en la que el beato Elías del Socorro Nieves Castillo ejerció su ministerio sacerdotal y donde descansan sus restos -, y de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Cortazar, han organizado una peregrinación hacia los lugares que frecuentaba el mártir cuando era encargado de pastorear a los pobladores de esta zona, perteneciente al Estado de Guanajuato.

Acompañados por un equipo de agentes misioneros, todos oriundos de las comunidades que recorrió a pie el Beato, guían la experiencia llamada "Tras las huellas de nuestros mártires" atravesando el cerro, caminando por veredas pedregosas hasta llegar al rancho san Pablo donde vivieron los hermanos Sierra, que murieron con el beato. Ahí, Alejandro Sierra, bisnieto del Siervo de Dios Jesús Sierra, junto a su familia reciben a los peregrinos que pueden descansar un rato y visitar la casita donde el padre Nieves pasó su última noche antes de ser apresado.

Todos los detalles cuentan: la casa, aunque ya no tiene techo, conserva el piso original; también está un viejo árbol bajo el que solía sentarse el padre. Luego retoman la ruta, pasado por la cerca de piedra en donde mayor Leonardo Rodríguez descubrió al sacerdote, tomándolo preso.

La cueva del padre Elías

En seguida, la ruta sigue rumbo a la comunidad de La Concepción, pero se corta camino por otra vereda para llegar a la cueva, ubicada en la barranca del Leñero, cercano al cerro de la Gavia y de donde se aprecia el cerro de Culiacán. Ahí, los peregrinos oran en el sitio donde el Beato permaneció escondido los últimos meses de su vida.

Es un momento impresionante porque es esta época del año aun hay luz del día, pero no hay energía eléctrica. La imaginación hace ver al padre sobreviviendo en la oscuridad, rodeado de la naturaleza y corriendo el riesgo no solo de ser descubierto, sino de encontrarse con la fauna propia del campo.

El párroco de la Cañada de Caracheo, Adolfo Manzano, llegó a celebrar la santa Misa. Casi concluía la primera parte de la peregrinación.

Durante esta experiencia cayó una fuerte tormenta. Los relámpagos caían relativamente cerca y el agua formaba ríos por los que los peregrinos tuvieron que atravesar porque no había otro modo de volver a la Cañada de Caracheo mas que a pie, y a pesar de que la distancia es corta, con el inclemente clima parecía lejanísimo.

Mónica Muñoz

La segunda parte de la experiencia

Los peregrinos pernoctan en el santuario dedicado al Beato y por la mañana retoman las actividades: a las seis de la mañana se veneran las reliquias del Padre Nieves. Luego la santa Misa y a las 8 de la mañana salen a Caracheo para almorzar. Luego caminan hasta la cruz donde fueron asesinados los Siervos de Dios Jesús y Dolores Sierra para concluir en el mezquite donde murió el padre Nieves, perdonando a sus captores.

El trayecto es duro si no se tiene juventud o buena condición física. Sin embargo, la vivencia es extraordinaria. Se puede sentir en el alma el amor que este sencillo hombre sentía por Dios y por su gente, pastor celoso de su rebaño, que se entregó en cuerpo y alma no solamente en el sublime instante de dar la vida, sino durante todo el tiempo que padeció junto a sus amados feligreses compartiendo la vida sencilla y dura del campo.