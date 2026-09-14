Los numerosos títulos de María que son como sus “apodos”

Puede resultar confuso, ya que a algunas personas les puede parecer que los católicos rezan a un conjunto de diferentes "Marías" por sus títulos y "apodos".

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En la Iglesia católica, la Santísima Virgen María es objeto de gran veneración, ya que fue elegida para ser la Madre de Dios, aquella que dio a luz al Mesías. Su papel se considera una parte esencial de la Historia de la Salvación y, tras su Asunción al Cielo, los cristianos continuaron recurriendo a su ayuda. Por eso conviene aclarar por qué sus títulos son como sus "apodos!

Al principio, los cristianos simplemente la invocaban por su nombre, María, o Madre, ya que así era como la gente la conocía en aquella época. El propio Jesús dijo a sus seguidores que la llamaran Madre, tal y como se recoge en el Evangelio de Juan:

«Entonces dijo al discípulo: “¡He aquí a tu madre!”» (Juan 19, 27).

Sin embargo, los cristianos no tardaron en empezar a darle lo que podríamos considerar "apodos" o a venerarla con diversos títulos. Algunas personas podrían pensar que estos títulos se refieren a diferentes Marías, pero todos ellos se refieren a una única María: la Madre de Dios.

Por eso puede resultar útil pensar en estos títulos como apodos, ya que estamos acostumbrados a ponerles a otras personas nombres cariñosos, a menudo por el amor o la admiración que les profesamos.

Cada uno de los títulos de María que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos suele encajar en una de las siguientes categorías:

Relación con Jesús o con la Iglesia

La primera serie de títulos hace referencia a la relación única que María mantiene con Jesús o con la Iglesia que él fundó. Entre ellos se incluyen títulos como Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas y Reina de los Apóstoles.

Todos ellos reflejan una relación concreta que ella tiene con nosotros o con Jesús.

Lugar de una aparición

Una de las categorías de títulos más conocidas es la que incluye aquellos que hacen referencia a lugares concretos en los que, según se dice, se ha aparecido la Virgen María.