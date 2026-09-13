Dormir en pareja fortalece el vínculo emocional, pero también puede convertirse en un reto cuando los ritmos y hábitos de sueño difieren o cuando surgen trastornos del sueño. ¿Cómo garantizar un sueño de calidad sin que la relación de pareja se vea afectada?

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

Varias investigaciones indican que dormir con la pareja brinda una sensación de seguridad, fomenta el apego y fortalece el vínculo emocional. Algunos estudios incluso mencionan una prolongación del sueño REM, o sueño paradójico, que es esencial para la memoria, el aprendizaje y el equilibrio emocional. Buenas noticias -por supuesto-, siempre y cuando la pareja y los ronquidos no sea precisamente la razón por la que no podemos dormir.

Diferencias al dormir

PeopleImages | Shutterstock

En la vida real, la situación suele ser un poco más complicada. Los ronquidos, la apnea del sueño, los despertares nocturnos, los diferentes cronotipos —uno de los miembros de la pareja se acuesta temprano, el otro tarde—, el calor excesivo en la habitación, la pelea por la cobija… Todas estas son pequeñas molestias que, noche tras noche, pueden deteriorar la calidad del sueño y, con ello, a veces también afectar el estado de ánimo y la relación de pareja.

"Un sueño de calidad es uno de los factores clave para la salud, al igual que una alimentación equilibrada y la actividad física regular", explicó a Aleteia Pierre-Alexis Geoffroy, psiquiatra y especialista en medicina del sueño de la Universidad Paris Cité, y autor del libro La nuit vous appartient (La noche te pertenece, Robert Laffont). Además, destaca que la falta de sueño es la segunda causa más común de muerte en el mundo, justo después del tabaquismo. Entre sus consecuencias se encuentra un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como numerosos otros efectos nocivos para la salud física, mental y cognitiva.

Como señala el experto, el secreto de un buen descanso nocturno no radica únicamente en la duración del sueño, sino sobre todo en su calidad. Pero, ¿qué hacer si esta depende de la pareja?

Cuando las noches en pareja se convierten en un reto

"Respetar las necesidades de sueño de la pareja, la hora de acostarse y de levantarse, así como su ritmo biológico, contribuye al bienestar de ambos", responde el experto. Destaca que, en general, las necesidades de sueño de hombres y mujeres son similares, pero el insomnio afecta con mayor frecuencia a las mujeres. Su mayor vulnerabilidad puede explicarse por varios factores, entre ellos las fluctuaciones hormonales en diferentes etapas de la vida —durante el ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia— y una mayor carga emocional.

Según Pierre-Alexis Geoffroy, no se debe tomar a la ligera esta situación. "Los ronquidos son una de las causas más comunes de trastornos del sueño en las parejas", explica. Los tapones para los oídos pueden aliviar un poco el problema en ocasiones, pero nunca se debe ignorar el ronquido fuerte o diario. Si va acompañado de pausas en la respiración, cansancio extremo al despertar o dolores de cabeza matutinos, puede ser un signo de apnea del sueño.

"En tal caso, es imprescindible consultar a un médico. Cuando la apnea del sueño se diagnostica y se trata adecuadamente, no solo mejora la salud del paciente, sino también la calidad del sueño de su pareja".

New Africa | Shutterstock

Cómo encontrar el equilibrio adecuado en pareja

"Dormir en pareja significa ser considerado con el otro. Dormir es una necesidad vital básica. Cuidarlo en una relación de pareja no es solo una forma de proteger la salud, sino también de fortalecer el equilibrio y la calidad de la relación", concluye Pierre-Alexis Geoffroy.

Trastornos del sueño: ¿cuándo buscar ayuda?

Se recomienda consultar con un médico cuando los trastornos del sueño comienzan a afectar la vida cotidiana. El cansancio persistente, los problemas para concentrarse, una irritabilidad inusual y un menor rendimiento en el trabajo o en las actividades diarias son señales de alerta que no deben pasarse por alto.