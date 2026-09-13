Curiosidad histórica: conoce los 4 breves pontificados de 1276

En 1276, la Iglesia Católica fue testigo de un acontecimiento histórico sin precedentes: cuatro hombres diferentes ocuparon el trono papal sucesivamente en un mismo año

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En 2025 tuvimos dos papas en un mismo año, con la muerte del Papa Francisco y la elección de León XIV. Algunos aún recuerdan la última vez que tuvimos tres pontificados en un año: 1978, cuando murió Pablo VI y fue sucedido por Juan Pablo I, quien reinó solo 33 días antes de que su muerte conmocionara al mundo. Juan Pablo II fue elegido poco después. ¿Pero cuatro papas en un año? Parece sacado de una novela de suspenso y, sin duda, han pasado siglos desde que sucedió. ¡Aquí está la historia!

Gregorio X, quien reformó los cónclaves papales

El Papa Gregorio X fue elegido tras un proceso electoral extraordinariamente largo en Viterbo, Italia, que se extendió desde 1268 hasta 1271. Promulgó la constitución Ubi periculum, que regía las futuras elecciones papales. Los cardenales permanecían confinados en una zona especial del palacio papal bajo llave (cum clave). Su alimentación se restringía progresivamente a medida que se prolongaba la elección del nuevo papa, y tenían prohibido abandonar el recinto hasta que concluyeran las elecciones.

Tras un pontificado de cuatro años, el Papa falleció el 10 de enero de 1276 en Arezzo, Italia, dando paso a una serie de rápidos cambios. Nacido como Tedaldo Visconti alrededor de 1210 en Piacenza, Gregorio X fue un franciscano de la Tercera Orden y promotor de las Cruzadas.

Inocencio V, el primer dominico

El 21 de enero de 1276, apenas un día después del inicio del primer cónclave bajo las nuevas reglas, Pedro de Tarentaise de Saboya fue elegido Papa. Adoptó el nombre de Inocencio V. Como fraile dominico, profesor de la Universidad de París y colaborador de San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, Inocencio V continuó los esfuerzos de su predecesor por promover las Cruzadas y reconciliar la Iglesia Latina con la Iglesia Oriental. También estableció la tradición de que el Papa vistiera una sotana blanca (el hábito de los dominicos).

Tras solo cinco meses como pontífice, falleció en Roma el 22 de junio después de una breve enfermedad (posiblemente malaria). Tenía alrededor de 51 años.

Adriano V, un papa que ni siquiera fue ordenado sacerdote

El 11 de julio de 1276, los cardenales eligieron a Ottobono Fieschi de Génova. Diplomático conocido por su mediación en Inglaterra, se convirtió en el papa Adriano V. Su única decisión importante fue suspender las estrictas reglas del cónclave establecidas por Gregorio X. Sin embargo, Adriano V falleció en Viterbo el 18 de agosto, tras solo 38 días en el cargo, antes incluso de ser ordenado sacerdote. Tres años antes, su tío, Inocencio IV, lo había nombrado cardenal.

Juan XXI, un médico portugués

El 8 de septiembre de 1276, Pedro Julião de Lisboa ascendió al trono como el papa Juan XXI. Sigue siendo el único pontífice portugués de la historia. Hijo de un farmacéutico, Juan XXI estudió medicina en París, Salerno y Palermo. Se le suele atribuir la autoría del Thesaurus pauperum (un manual médico para los pobres). Gregorio X lo nombró arzobispo de Braga, Portugal, en 1272.

Durante su pontificado de ocho meses, el Santo Padre medió entre los reyes de Francia y Castilla, financió universidades y construyó una biblioteca en el palacio papal de Viterbo. Falleció el 20 de mayo de 1277 a causa de las heridas sufridas cuando el techo de su estudio se derrumbó sobre él.

Contexto y significado

¿Fue el año de los cuatro papas algo más que una curiosidad histórica? Estos breves pontificados fueron resultado de circunstancias fortuitas —o quizás providenciales—, no de mala fe (hasta donde sabemos). Sin embargo, el papado atravesaba sin duda una crisis importante en aquel momento. La Iglesia estaba inmersa en conflictos con gobernantes como Carlos I de Sicilia y Rodolfo de Habsburgo. Al mismo tiempo, lidiaba con el deterioro institucional, evidenciado por el período de tres años de sede vacante que tuvo lugar pocos años antes.