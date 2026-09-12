Por qué León XIV sigue pareciéndose un poco a Robert Francis Prevost

Al convertirse en León XIV, el actual papa, quien celebra este 14 de septiembre su cumpleaños número 71, no ha renunciado por ello a su identidad, la de Robert Francis Prevost. Esta último, de cierta manera, lo ayuda a ser papa

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Fue en la Capilla Sixtina donde el cardenal Robert Francis Prevost, llamado por sus pares para suceder al apóstol Pedro, renunció oficialmente a su nombre y apellido el 8 de mayo de 2025. En respuesta al cardenal Pietro Parolin, decidió llamarse León, siguiendo la estela de León XIII, el papa de la Doctrina Social de la Iglesia. Para su familia, sus amigos y sus seres queridos, el cambio es radical. En público, sus hermanos a menudo tienen que esforzarse por no referirse a él como "Bob" o "Rob", sino como "el papa". El propio Bob ha dado testimonio de esta transformación en su libro-entrevista con la vaticanista Elise Allen: "Francamente, no es fácil renunciar a todo lo que uno era y poseía en el pasado para asumir un papel casi permanente".

Un "papel casi permanente" es una formulación que deja cierto margen de interpretación. Da cuenta de que León XIV es muy consciente de la ruptura entre su identidad privada —la de Robert Francis Prevost, conocida y ahora escrutada por todos— y su identidad pública, ese "papel" de sumo pontífice, "llamado a confirmar a sus hermanos en la fe". Pero también da a entender que el nativo de Chicago aún tiene la posibilidad de seguir siendo la persona que era al margen de esa "actividad muy pública" que es el papado.

Desde su primera intervención

En sí misma, esta distinción no es sorprendente; la encontramos, en particular, en la famosa dicotomía de los "dos cuerpos del rey", presentada en 1957 por el historiador alemán Ernst Kantorowicz en relación con los soberanos de la Edad Media. De ahí el uso sistemático de la primera persona del plural, señal de la superioridad de la misión papal sobre la persona que la desempeña, entre los papas hasta Juan Pablo I. Pero al igual que este último, quien exhortaba a los fieles a orar por el "pobre papa", a veces León XIV se refiere a sí mismo en tercera persona del singular al dirigirse a los fieles.

En el caso de León XIV, esta relación entre lo público y lo privado se manifestó desde su primer discurso de una manera original: "Con ustedes soy cristiano, y para ustedes soy obispo", había afirmado desde el balcón de la logia de la basílica de San Pedro, citando un sermón de su maestro, San Agustín. Una formulación que sugiere una complementariedad y no una oposición entre estas dos personas. Es como un simple bautizado entre los bautizados que se pone al servicio de sus hermanos cristianos. Por lo tanto, León XIV es un "papel" que no puede borrar por completo a Robert Francis Prevost.

El pasado mes de junio, en el avión que lo llevaba a Madrid, una periodista le preguntó al Papa cuál era su preferencia entre los dos grandes equipos de fútbol de la liga española, el Barça y el Real Madrid. "El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid", respondió el pontífice, ante el asombro general. La preferencia del Papa por la "Casa Blanca" ya era conocida —la había confesado en su libro con Elise Allen—, pero la disociación entre las dos personas del Papa, que parece distanciarlo de su identidad anterior, resulta bastante sorprendente.

"León XIV sabe que existe una jerarquía; ante todo, es pastor de la Iglesia universal, pero acepta y asume tener varias identidades", confiesa uno de sus colaboradores en la Curia romana. Señala, en particular, que el Papa ha tenido que adoptar nuevas identidades en varias ocasiones a lo largo de su vida. Primero como religioso, cuando ingresó en la Orden de San Agustín, asumiendo una nueva regla de vida y ganándose nuevos hermanos. Luego como sacerdote, pero también como misionero en Perú: incluso tomó la decisión de adquirir la nacionalidad peruana, lo que lo convierte en el primer papa binacional.

Antes que él, "Jorge" y Joseph Ratzinger

Sus predecesores tampoco habían roto por completo con su identidad privada. Con gran discreción en el caso de Francisco, a quien algunos confidentes con quienes se reunía por las tardes en su departamento de la residencia Santa Marta aún llamaban "Jorge".

En doce años de pontificado, nunca regresó a Argentina y solo se concedió un único viaje personal durante su breve visita a su prima piamontesa en Asti, en las tierras de su padre, en 2022. Una expresión de lo que el jesuita llamaba el "martirio de la vida religiosa", es decir, el sacrificio total de sí mismo por la misión. Antes de él, el nombre de Joseph Ratzinger aparecía a veces en algunas obras de teología del papa alemán. Una forma en que Benedicto XVI distinguía al intelectual del Papa, y sus obras personales de los textos de su magisterio (en los que, por cierto, nunca citó al teólogo Ratzinger). Sus tardes solían estar organizadas para darle tiempo a leer, reflexionar y escribir en su biblioteca personal.

En el caso de León XIV, la dimensión de sacrificio del pontificado es menos marcada que en la de Francisco, y la intelectual menos central que en la de Benedicto XVI, pero él también se ha reservado momentos personales en los que ya no necesita desempeñar el "papel" constantemente.