Padre Alfredinho: un profeta adelantado a su tiempo

El sacerdote veía la solidaridad como un medio para identificarse con Jesús

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El frío intenso de las prisiones nazis en Austria durante la Segunda Guerra Mundial no fue suficiente para doblegarlo. Tampoco las agotadoras jornadas de quince horas en la cocina de un hotel, que sufrió en su infancia, lograron apagar su determinación.

El hombre que nació como Frédy Kunz en Suiza en 1920 rechazó las certezas y la comodidad de Europa para abrazar el polvo, el abandono y el sufrimiento de un profeta en el corazón de Brasil. Eligió el terreno trillado. Eligió los márgenes. Se convirtió en el Padre Alfredinho.

En 1968, llegó al interior de Ceará para trabajar en la Diócesis de Crateús, junto al obispo Antônio Batista Fragoso. Pero fue en el sufrimiento invisible de la periferia donde su misión adquirió forma definitiva. Llamado para administrar la extremaunción a Antonieta, una joven de 22 años consumida por la tuberculosis, Alfredinho presenció una escena que le desgarró el alma: el cuerpo de la mujer fue llevado al cementerio en la misma puerta de su choza, improvisada como ataúd. La conmoción provocó una revolución interior. No pronunció discursos sobre la tragedia: alquiló la misma choza y se mudó allí. Años después, afirmaría que había sido verdaderamente educado en la fe por las prostitutas y los indigentes a quienes la sociedad se empeñaba en ocultar.

Su espiritualidad siempre fue contemplativa y, por lo tanto, siempre presente con la gente. Cuando la implacable sequía de 1981 empujó a multitudes de hambrientos a las ciudades, respondió al miedo y los prejuicios de las élites creando el movimiento Puerta Abierta a los Hambrientos. Letreros en las puertas indicaban dónde había pan para los necesitados. Inspirado por el Canto del Siervo Sufriente y una profunda reflexión bíblica, fundó la Fraternidad del Siervo Sufriente (ISSO) , enseñando que los pobres no son meros objetos de caridad, sino sujetos conscientes de su propia liberación.

Años después, el escenario cambió, pero el método siguió siendo el mismo. En la región ABC Paulista, vivía en la favela de Lamartine y, ya septuagenario, tomó una decisión radical: cambió su cama por el suelo y pasó meses durmiendo sobre cartones junto a las personas sin hogar de Santo André.