B. Frédéric Ozanam: los laicos son clave para sanar al mundo

El beato Frédéric Ozanam, fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl dijo que si el mundo rechaza a los sacerdotes, los laicos deben dar un paso al frente

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A veces resulta tentador dar un paso atrás y quejarse de la corrupción de la sociedad. Todo se está desmoronando y la civilización está en ruinas. Por extraño que parezca, este punto de vista no es nuevo, ya que en todas las épocas de la historia la gente ha dicho cosas similares. Aunque siempre hay algo de verdad en tales afirmaciones, la clave está en no quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se desmorona el mundo. En lugar de eso, aprendamos del beato Frédéric Ozanam, un laico francés del siglo XIX que cambió el mundo discretamente a través de su Sociedad de San Vicente de Paúl, una organización que se haría más conocida por sus "tiendas de segunda mano" en Estados Unidos.

No quedarse de brazos cruzados

Contemplaba la civilización desde una perspectiva similar y le indignaba la corrupción que veía a su alrededor. Ozanam escribió a un amigo: "¿Acaso no estamos, al igual que los cristianos de aquellos primeros tiempos, sumidos en medio de una civilización corrupta y una sociedad que se desmorona?" Sin embargo, hizo algo al respecto.

A continuación, explica que "los males iguales, por lo tanto, exigen un remedio igual; el mundo se ha enfriado, y nos corresponde a nosotros, los cristianos, reavivar el fuego vital".

Laicos "buenos samaritanos"

En la misma carta, Ozanam ilustra el remedio que sanará un mundo quebrantado comparándolo con la parábola del buen samaritano:

"La humanidad de nuestros tiempos se parece mucho al viajero del Evangelio: mientras recorría el camino que Cristo le había trazado, fue asaltada por ladrones, por hombres malvados, que la despojaron de todo lo que poseía —el tesoro de la fe y el amor— y la dejaron desnuda y gimiendo, tirada al borde del camino. Los sacerdotes y los levitas pasaron de largo y, esta vez, como eran verdaderos sacerdotes y levitas, se acercaron al herido a quien de buen grado habrían curado, pero, en su delirio, él no los reconoció y los apartó de sí. Acerquémonos nosotros, a nuestra vez, pobres samaritanos que somos, débiles y de poca fe, al hombre herido. Quizá no se asuste de nosotros, siendo solo lo que somos, sino que nos permita sondear sus heridas y verter bálsamo en ellas; soplaremos palabras de consuelo y paz en su oído y, luego, cuando abra los ojos, lo pondremos en manos de aquellos a quienes Dios ha constituido guardianes y médicos de las almas, y que son, por así decirlo, nuestros anfitriones en el camino de nuestra peregrinación aquí abajo, ya que alimentan nuestros espíritus hambrientos con la palabra de vida y la promesa de un mundo mejor. Esta es la tarea que tenemos ante nosotros, esta es la vocación divina a la que nos llama la Providencia".

Sanar heridas

Ozanam reinterpreta la parábola y explica cómo la sociedad actual rechaza a los sacerdotes y a los religiosos y les impide sanar sus heridas. Sin embargo, la bondad y la generosidad de un laico pueden lograr que una persona baje la guardia y, de este modo, ese laico puede presentarla al sacerdote, quien a su vez puede sanar aún más las heridas de su alma.

En otras palabras, los laicos tienen una vocación única en el mundo: ejercer la caridad hacia el prójimo, y es a través de esa caridad como poco a poco se irán abriendo al poder sanador de Dios.