Siglo XXI: un nueva era de mártires

Para la Iglesia Católica, un mártir es alguien que dio testimonio de Cristo muriendo antes que renunciar a su fe. Numerosos en los primeros siglos de nuestra era debido a la persecución del Imperio Romano, se convirtieron en un modelo que dio forma al concepto moderno de santidad.

El 15 de septiembre de 2026, el Dicasterio para las Causas de los Santos, la entidad vaticana encargada de tramitar los casos de personas consideradas santas para su reconocimiento oficial, celebrará un seminario en Roma titulado: "El siglo XXI: Una nueva era de mártires". Para comprender la situación actual de estos santos y beatos que fueron asesinados por su fe, I.MEDIA analiza a aquellos reconocidos oficialmente por la Iglesia en los últimos diez años.

El siglo pasado fue uno de los periodos más sangrientos de la historia de la Iglesia; por ende, se han validado 1068 martirios de todas partes del mundo en los últimos diez años

En los últimos siglos, se han establecido procedimientos para la canonización, sin que el martirio sea ya un requisito indispensable. Actualmente, la Iglesia Católica acompaña estas canonizaciones mediante un proceso que sigue un camino específico. Quienes son considerados dignos son reconocidos como venerables, beatos y, finalmente, santos. En el caso de los mártires, el reconocimiento de que fueron asesinados por no traicionar su fe les permite obtener directamente el título de beato. Para ser canonizados, la Iglesia debe atribuir un milagro a la intercesión del bienaventurado mártir.

Siglo XX, un periodo de sangre de mártires

El Dicasterio para las Causas de los Santos, órgano de la Santa Sede encargado de estos procesos, ha validado los casos de 1068 mártires en los últimos diez años, frente a tan solo 78 beatificaciones tras el reconocimiento de un milagro o después de una "ofrenda de vida" —un sacrificio realizado según el Evangelio, pero, a diferencia de un mártir, sin que este haya sido obligado a renunciar a su fe—. Asimismo, se han producido 65 canonizaciones de mártires durante el mismo periodo. En total, los mártires representan diez veces más declaraciones de beatificación y canonización que otros procesos.

La explicación reside en los periodos más sangrientos de la historia de la Iglesia, especialmente en el siglo XX. El siglo pasado está plagado de mártires, como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y sobre todo las masacres cometidas por las tropas republicanas durante la Guerra Civil Española en torno a 1936.

El caso de España

La Guerra Civil Española ha generado 821 casos de beatificación validados por Roma tan solo en los últimos diez años, pero hasta el momento no se ha producido ninguna canonización. Los expedientes llegan gradualmente, presentados por las distintas diócesis y órdenes religiosas implicadas, y se tramitan en grupos que a veces superan el centenar de personas.

Pero incluso sin incluir a España, el Dicasterio para las Causas de los Santos ha aprobado los casos de 228 mártires del siglo XX, a menudo en grupos, durante los últimos diez años. Entre ellos se encuentran mártires del nazismo, el comunismo y la descolonización, como los de Argelia (incluidos los monjes de Tibhirine).

La Santa Sede también presentó 71 casos más antiguos, que se remontan al siglo XVI (Guerras de Religión), al siglo XVIII (en particular la Revolución Francesa) y al siglo XIX. En tres casos, se reconoció el martirio de personas asesinadas en el siglo XXI: el misionero italiano Nazareno Lanciotti, fallecido en Brasil en 2001; el catequista laico congoleño Floribert Bwana Chui, asesinado en Goma en 2007; y la monja Maria Laura Mainetti, asesinada en Italia en 2000.

En los últimos diez años, Roma ha beatificado o canonizado mártires de todos los continentes, incluyendo a uno de Oceanía: Peter To Rot de Papúa Nueva Guinea, asesinado en 1945 por tropas japonesas mientras defendía su fe. Europa del Este, particularmente durante la Guerra Fría, está representada, especialmente en Albania y Polonia. También hay 76 mártires franceses, entre ellos 16 monjas carmelitas de Compiègne y 50 víctimas del nazismo.