Siglo XXI: un nueva era de mártires

El siglo pasado fue uno de los periodos más sangrientos de la historia de la Iglesia; por ende, se han validado 1068 martirios de todas partes del mundo en los últimos diez años
El 15 de septiembre de 2026, el Dicasterio para las Causas de los Santos, la entidad vaticana encargada de tramitar los casos de personas consideradas santas para su reconocimiento oficial, celebrará un seminario en Roma titulado: "El siglo XXI: Una nueva era de mártires". Para comprender la situación actual de estos santos y beatos que fueron asesinados por su fe, I.MEDIA analiza a aquellos reconocidos oficialmente por la Iglesia en los últimos diez años.
Para la Iglesia Católica, un mártir es alguien que dio testimonio de Cristo muriendo antes que renunciar a su fe. Numerosos en los primeros siglos de nuestra era debido a la persecución del Imperio Romano, se convirtieron en un modelo que dio forma al concepto moderno de santidad.