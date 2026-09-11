Pictogramas: el lenguaje visual que enseñó la fe a indígenas  

Los primeros misioneros en México crearon pequeños catecismos para enseñar la señal de cruz y el padre nuestro, entre otras cosas

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—Entonces, para evangelizar a las tierras mexicanas durante la colonización, Fray Pedro de Gante creó un catecismo pictográfico…

—¿Un qué?

—Catecismo pictográfico. Contiene la doctrina general de la Iglesia católica adaptada al pensamiento de la cultura indígena, a su cosmología, al náhuatl.— explica el sacerdote Ismael Villegas, especialista en historia de la iglesia.

Se trata de los pequeños catecismos que utilizaron los primeros misioneros en México durante el siglo XVI y XVII, minúsculos libros que comprenden enseñanzas como la señal de la cruz, el Padrenuestro, el Avemaría, el Credo, entre otras.

Fueron escritos, no con el sistema alfabético que conocemos, sino con dibujos, bautizados recientemente con el nombre de glifos para distinguirlos de jeroglíficos.

Veamos un ejemplo para entender como estaban construidos.

Hariet Quint, del ejemplar del Catecismo de Fray Pedro de Gante Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM

En este pictograma se visualiza a un colibrí en actitud de volar. Representa dos deidades: Huitzliopochtli, cuyo símbolo es el colibrí, y a Quetzalcoatl o Ehécatl, cuya característica es el pico demasiado largo.

El primero corresponde a “in spiritu santo”, o “del espíritu santo”. Probablemente, según un estudio de la Universidad de Guadalajara, prefirió el colibrí al palomo porque era un símbolo mucho más conocido y valioso en la cultura azteca que la paloma. Así mismo, eligió a Quetzalcoatl-Viento, por la semejanza que tiene con el espíritu.

La secuencia de este tipo de glifos podía explicar rezos que, a fin de cuenta, contienen verdades de fe. Veamos el caso del Padre Nuestro:

Fotografía: Ejemplar atribuido a Bartolome Castaño, siglo XVII. Biblioteca Nacional de España.

En el glifo 02, una persona aparece tocada con sombrero de ala ancha y porta en su mano una larga cruz que llega hasta el suelo, su significado es: reine. En el glifo 03 el personaje sostiene en su mano un pequeño óvalo, el sentido de la oración ayuda a interpretarlo como: deseo o voluntad.

En el glifo 04, hay una mano de la que sobresale un pequeño rasgo en color amarillo hacia la izquierda, representa el término de comparación: así o así como. Por último, el glifo 05 es la representación tradicional de la tierra, con el globo terráqueo ceñido con una franja al medio y otra que lo abarca por debajo.

Así, una secuencia de treinta glifos representa al Padre nuestro. Por estos cuatro entendemos: reine tu voluntad así en la tierra…

¿Quién es el autor de los pictogramas?

La creación de los primeros pictogramas se le atribuye a Fray Pedro de Gante, un misionero franciscano que llegó a la Nueva España tras la caída de Tenochtitlán. Logró inculturar el mensaje evangélico para que los demás misioneros lo llevasen consigo cuando salían los sábados, de dos en dos, a catequizar a sus gentes.

Hoy podemos conocer su significado gracias a un segundo sacerdote del siglo XX: Don Justino Cortés Castellano. En los años 80, mientras estudiaba la licenciatura en teología catequética en el Instituto Internacional Lumen Vitae, su sacerdote asesor le mostró una fotocopia de la doctrina en lengua mexicana de Fray Pedro de Gante, la cual, desconocía hasta ese momento a pesar de ser mexicano.

“Tuvo la paciencia de estudiarlos y darnos su significado” escribió Juvenal Cruz en un artículo para Confines Políticos.

El desciframiento se presentó en su tesis de licenciatura y posteriormente fue plasmada en el libro El catecismo en pictogramas de fray Pedro de Gante.