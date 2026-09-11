México tendrá Año Jubilar guadalupano

El Papa León XIV ha concedido un Año Jubilar Guadalupano que comenzará el próximo 12 de octubre de 2026

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A partir de las 12 del día del próximo 12 de octubre de 2026, México vivirá un Año Jubilar, concedido por el Santo Padre, con ocasión del 50º Aniversario de la Dedicación de la Nueva Basílica de Santa María de Guadalupe y del Traslado de la Sagrada Imagen.

El Cardenal Primado, Carlos Aguiar Retes, anunció este jubileo -que concluirá hasta 12 de octubre de 2027- en un comunicado en el que también animó a los fieles a permanecer atentos a los eventos que se anunciarán próximamente con motivo de este acontecimiento.

Indulgencia Plenaria

El Cardenal también recordó que, durante este periodo de gracia, los fieles pueden lucrar una indulgencia plenaria -por ellos mismos o por las almas del purgatorio- siempre que se sigan las condiciones habituales (confesión, comunión y oración por las intenciones del santo Padre) y acudan con devoción y espíritu contrito a la Basílica de Guadalupe para participar en un acto litúrgico o un momento de oración.