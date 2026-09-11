Mejora tu neuroplasticidad con estos seis ejercicios

La capacidad de nuestro cerebro para adaptarse y aprender es increíble. Descubre cómo puedes sacar el mejor provecho a tu mente con la neuroplasticidad

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La Biblioteca Nacional de Medicina específica que la neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para cambiar, adaptarse y reorganizar su estructura y sus conexiones neuronales en respuesta a la experiencia, el aprendizaje o una lesión. Gracias a la neuroplasticidad del cerebro, podemos seguir adquiriendo conocimientos.

Así como ejercitamos el cuerpo con el deporte, el cerebro también requiere ejercitarse por medio de ejercicios o actividades para estimularlo y fortalecerlo. Es más fácil de lo que crees.

La neuroplasticidad y una mejor calidad de vida

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La capacidad del cerebro para adaptarse funciona durante toda la vida, pero en diferentes niveles, por lo que nunca deja de aprender y constantemente está generando nuevas conexiones neuronales. Sin embargo, es primordial destacar que la neuroplasticidad también puede llegar a disminuir, esto depende de la cantidad de estimulación que reciba.

Para evitarlo, compartiremos contigo algunos hábitos que puedes implementar y unos ejercicios que ayudarán a la estimulación de tu cerebro y a la neuroplasticidad, previniendo, incluso, enfermedades neurodegenerativas.

1 Utiliza tu mano no dominante

Una manera de estimular nuestro cerebro es trabajar con la mano que normalmente no usamos, por ejemplo, al cepillarte los dientes, a la hora de comer, hacer trazos en un cuaderno, cambiar de mano al escribir algo sencillo o cualquier actividad cotidiana.

2 Cambia de rutas

Cuando vayas a trasladarte a tu casa, al trabajo o al super, escoge rutas alternas, de esta manera conocerás nuevas calles, observarás nuevos establecimientos y personas y tu cerebro se pondrá a prueba para recordar esa nueva ruta.

3 Aprende algo nuevo

Stephen Krashen desarrolló una teoría lingüística en la que plantea que un ser humano puede aprender un idioma a través del "input comprensible", el cual se refiere al mensaje en un idioma extranjero que el estudiante logra entender, aunque no domine la lengua por completo, gracias a las conexiones neuronales que podemos desarrollar a medida que escuchamos y nos familiarizamos más con el lenguaje.

Por otro lado, puedes aprender a tocar algún instrumento de tu interés. Este es uno de los ejercicios más potentes para activar la neuroplasticidad del cerebro: los hemisferios se conectan, mientras coexiste una integración sensorial, poniendo a prueba tu memoria.

4 Memoriza aspectos importantes

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En la actualidad, dependemos mucho de nuestros dispositivos digitales, aplicaciones y redes sociales para acordarnos del cumpleaños de un ser querido o para llamar a alguien; sin embargo, eso disminuye la neuroplasticidad. Para aumentarla, aprende de memoria los números de tus familiares, direcciones, tarjetas, contraseñas o fechas importantes.

5 Pon a prueba tus sentidos

Realiza alguna actividad cotidiana con los ojos cerrados, como bañarte o lavarte las manos, utiliza tu olfato para distinguir aromas, permite que tus sentidos te guíen, de esta manera pondrás a trabajar las redes neuronales de tu cerebro.

6 Lee y escribe

La lectura tiene una gran cantidad de beneficios, desde aprender nuevas palabras, mejorar la ortografía, hasta sumergirnos en historias fascinantes explotando nuestra capacidad para imaginar y la creatividad.

Por otro lado, la escritura nos ayuda a darle claridad a nuestros pensamientos y además nos hace practicar nuestra caligrafía, ortografía y estructura. Cuando vayas a escribir opta por hacerlo a mano y no en tu dispositivo móvil.