Jezabel, la leyenda negra de una reina maldita

Con solo decir el nombre de Jezabel, la imaginación se enciende y surgen imágenes maliciosas… ¿Por qué esta odiada reina de la Biblia ha sido objeto de prejuicios?

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

Aunque a menudo se la describe como la reina de la perversión, Jezabel no tenía, en un principio, ningún motivo para ganarse tal reputación. Originaria de Fenicia, era hija de Ittobaal, rey de Tiro y Sidón. Esta princesa de un rico reino se casó con el rey de Israel, Acab, sobre quien, sin embargo, pronto adquirió influencia. De hecho, tal y como nos precisa la Biblia, el rey, sometido muy pronto a esa influencia, adoptó el culto pagano de su esposa y pasó a servir con fervor a Baal (ba’al en hebreo), el señor de las deidades cananeas.

El Libro de los Reyes del Antiguo Testamento nos recuerda el colmo de la impiedad del séptimo rey de Israel:

"Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más aún que todos los que le habían precedido" (1 R 16,30).

Figura de Baal conservada en el Museo del Louvre, que data de los siglos XIV-XII a. C., descubierta en la antigua ciudad de Ugarit (yacimiento de Ras Shamra), en el extremo norte de la costa fenicia. Domaine Public

La maldad por el culto a Baal

Los cananeos, y por ende el padre de Jezabel, adoraban, en efecto, a esta deidad asociada al culto de la fertilidad, la lluvia y la tormenta. Así, según nos cuenta el Libro de los Reyes, la reina Jezabel convenció a su esposo no solo de que adorara a Baal, sino también de que le dedicara un altar y templos. Peor aún, la joven reina, decididamente dispuesta a todo, fue aún más lejos, según nos precisa el Libro de los Reyes:

"Así, cuando Jezabel había exterminado a los profetas del Señor, Abdías había recogido a cien profetas, los había escondido, de cincuenta en cincuenta, en una cueva, y les había provisto de pan y agua" (1 R 18,4).

De hecho, la reina no había dudado en hacer masacrar a los profetas de Yahvé, en quienes veía una competencia peligrosa para la fe de su pueblo…

Este episodio bíblico revela el politeísmo reinante, aún muy arraigado en la sociedad antigua del Oriente Próximo, y las divisiones que este provocaba, amenazando así un monoteísmo aún frágil, incluso entre sus fieles, si tenemos en cuenta al débil rey Acab…

La "leyenda negra" de Jezabel…

De esos actos inicuos surgiría una "leyenda negra", ya denunciada por san Ambrosio de Milán, quien veía en Jezabel la encarnación misma de la impiedad y la injusticia.

Para convencernos de ello, basta con evocar de nuevo ese triste episodio que nos relata la Biblia y que, una vez más, fue inspirado por esta mujer decididamente dispuesta a todo: Nabot poseía una viña que colindaba con el palacio de Acab, pero este último intentaba por todos los medios adquirirla.

Sin embargo, ante la persistente negativa de Nabot a desprenderse de ese bien, que había heredado, Acab se lo contó a su esposa. Jezabel inspiró entonces al rey una estratagema endiablada:

"Pon delante de él a dos malhechores, que testifiquen contra él: '¡Has maldecido a Dios y al rey!' Después, sácalo de la ciudad, apedréalo y que muera" (1 R 21,10).

Este falso testimonio orquestado por la reina logró su objetivo: Nabot fue condenado por ofender al rey, apedreado, y su viñedo pasó entonces a manos del rey Acab… Pero Jezabel no se limitaría a estas infamias y, además, no dudó en perseguir al profeta Elías.

Sin embargo, el profeta supo imponerse a los profetas paganos de la reina durante el famoso episodio del gran sacrificio en el Monte Carmelo. De hecho, Elías desafió a los 450 profetas de la reina —según nos cuenta la Biblia— pidiéndoles que su dios consiguiera prender fuego a una inmensa pira.

Ante su fracaso, Elías imploró entonces al Señor, cuyo fuego devoró todo el altar y todo lo que lo rodeaba. Elías exigió entonces que se degollara a todos los profetas de Baal, lo cual se llevó a cabo en el barranco de Qishón…

La reina Jezabel castigada por Jehú, de Andrea Celesti Domaine Public

La propia Jezabel tuvo un destino trágico tan terrible como sus malvadas hazañas. Fue arrojada por la ventana, pisoteada por caballos y sus restos fueron devorados por los perros, tal y como había anunciado la profecía que predijo su fin. ¡Pero la "leyenda negra" de Jezabel no iba a terminar ahí! De hecho, cada siglo ha recordado a esta malvada reina de la Biblia, de cuya existencia real —hay que subrayarlo— no se tiene certeza.