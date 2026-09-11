Estos son los valores que Céline Dion quiere transmitir a sus hijos

Mientras se prepara para regresar con sus fans parisinos, Céline Dion vive esta aventura rodeada de sus mellizos, Nelson y Eddy. Muy unida a sus hijos, la cantante quebequense habló con "Voici" el 5 de septiembre sobre los valiosos consejos que les da

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Mientras Céline Dion se prepara para ofrecer sus primeros conciertos en París este sábado 12 de septiembre, la superestrella quebequense sigue deleitando a sus fans, quienes se congregan cada noche a las afueras de su hotel, el Royal Monceau. La cantante, que genera gran expectación en las calles de la capital, dedica cada día tiempo a saludar a quienes la esperan fuera del hotel, antes de entregarse por completo a sus gemelos de 15 años, Nelson y Eddy, quienes la acompañan en esta nueva aventura parisina. Porque si bien Céline Dion ha vuelto a estar en el centro de atención, sigue siendo, ante todo, una madre muy presente para sus tres hijos.

En una entrevista con Voici el 5 de septiembre, la cantante de "My Heart Will Go On" habló abiertamente sobre la maternidad, un rol que ocupa un lugar muy especial en su corazón. "Mis hijos son mi mayor tesoro", afirmó, destacando la constante cercanía que mantiene con su familia, cuyo secreto atribuye a la comunicación. "Les doy muchos consejos a mis hijos sobre el respeto a los demás", añadió la cantante, subrayando su compromiso de inculcarles la tolerancia y la importancia de la bondad. Esta bondad es algo que la propia Céline Dion practica a diario.