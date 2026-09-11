¿En dónde puedes estudiar un curso bíblico en línea?

En la era de las redes sociales, son muchas las opciones que tenemos para estudiar la Sagrada Escritura. Y cómodamente puedes tomar un curso bíblico en línea

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La Biblia, junto con la Tradición y el Magisterio, son las fuentes en las que se basa la doctrina cristiana que se enseña en la Iglesia católica. Por eso, si no sabemos manejar las Escrituras, nos vendría muy bien estudiar un curso bíblico, y tal vez, nos convenga uno en línea.

Clases en vivo o en línea

Por supuesto, lo mejor es aprender a manejar la Biblia en un curso presencial, en vivo y a todo color. Muchas parroquias tienen grupos donde se imparten clases semanales. Dependerá de las asociaciones laicales que participan con sus apostolados específicos porque varias de ellas se enfocan en la enseñanza bíblica.

Sin embargo, si no tienes tiempo o no lo tienes cerca de tu casa, está la opción de un curso en línea, ya sea en video o con lecciones por escrito. Aquí te dejamos algunas posibilidades.

Curso de Biblia escrito

El curso está integrado por dieciocho capítulos del Antiguo Testamento y catorce del Nuevo Testamento,

La ventaja de este método es que te puedes sentar a leer una y otra vez, tomar notas y consultarlo a cualquier hora del día. Además, después de cada bloque contiene una conclusión y un repaso en preguntas

En video o audio

En cuanto a lecciones en línea hay recursos en plataformas como YouTube, aportados por varios sacerdotes, entre los que podemos mencionar el Curso Bíblico Católico del padre José Arturo López Cornejo. O el Curso de Biblia católico del padre Beto Sols.

O si lo prefieres en audio, está el Curso de Biblia Completo del padre Javier Luzón Peña.

Pero si quieres estudiar en clases en línea y en tiempo real, el Instituto Bíblico de Católico de Guadalajara tiene un curso para principiantes y avanzado los días martes y jueves de 7:30 a 9:30 p.m. (hora de México). Para mayores informes puedes comunicarte por WhatsApp al (+52) 33 1407 34588, o llamar al (+52) 33 3825 9150 o escribe al correo: [email protected]