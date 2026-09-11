El apego ansioso y su impacto en una relación de pareja 

¿Cómo es el apego ansioso y cómo puede impactar en una relación de pareja? Aquí hay algunos puntos para entenderlo desde la raíz y tratarlo
Existen diferentes tipos de apego; y uno de ellos es el apego ansioso, el cual se hace presente a raíz de la dinámica familiar y ciertos sucesos en la infancia que determinan la forma de vincularse, especialmente a la hora de tener una relación de pareja.
El psiquiatra y psicoanalista inglés, John Bowlby, es el autor de la teoría del apego, en la que explica que, las experiencias que el infante tenga con sus cuidadores, servirán para que el niño forme esquemas mentales que lo guiarán para gestionar e interpretar sus relaciones afectivas en su adultez.
El apego ambivalente
Según el portal, ADIPA México, el apego ansioso, también conocido como ambivalente, se caracteriza por la necesidad de cercanía emocional y miedo al abandono; por ello, es uno de los más desafiantes, ya que el individuo tiene la necesidad constante de conexión emocional, pero también un miedo terrible a ser abandonados.
Esta constante preocupación puede alterar algunos aspectos de la relación, por eso es importante conocer si tu pareja tiene este tipo de apego y saber cómo tratarla.
¿Qué ocurre en una persona con apego ansioso?
La persona con apego ansioso suele autopercibirse de manera negativa, con una necesidad de aprobación por los demás. Sobre piensa situaciones, mensajes y comportamientos y vive en un constante estado de hipervigilancia, con pensamientos como:
- "No soy suficiente para que alguien se quede".
- "Tengo que esforzarme mucho para que me quieran".
- "Si no estoy cerca, me van a olvidar".
¿Cómo ayudar a una persona con apego ansioso?
Si notas rasgos de apego ansioso, te compartimos algunas recomendaciones que puedes seguir.
1Aprender a distinguir entre hechos y miedos
El apego ansioso puede hacer que una demora en responder, un cambio de tono o un poco de distancia se interprete inmediatamente como rechazo.
Una pregunta útil es: "¿Qué sé realmente y qué estoy suponiendo?"
Por ejemplo:
- Hecho: "No me ha respondido en cuatro horas".
- Interpretación: "Ya no le importo".
Separar ambas cosas ayuda a no reaccionar impulsivamente.
2No actuar desde la urgencia emocional
Cuando aparece el miedo al abandono, puede surgir el impulso de mandar muchos mensajes, exigir explicaciones, revisar redes sociales o buscar constantemente confirmación.
La recomendación no es ignorar lo que siente, sino esperar a que baje la intensidad antes de actuar.
Respirar, caminar, escribir lo que está sintiendo o esperar unos minutos antes de enviar un mensaje puede ayudar a recuperar perspectiva.
3Expresar necesidades sin convertirlas en exigencias
El objetivo no es aprender a "necesitar menos", sino a comunicar mejor lo que necesita. En lugar de: "nunca estás para mí. Seguro ya no te importo". Puede decir: "Cuando pasan muchas horas sin saber de ti, me siento inseguro. Me ayudaría que pudiéramos acordar cómo mantenernos comunicados". Esto transforma una acusación en una conversación.
4Trabajar la autoestima
Este punto es muy importante para alguien que tiene un apego ansioso porque puede llegar a medir su valor a través de la atención que recibe de su pareja.
Por eso conviene preguntarse:
"¿Quién soy y qué valgo cuando mi pareja no está disponible para mí?"
El trabajo personal consiste, en parte, en construir una sensación de valor que no dependa constantemente de recibir aprobación.