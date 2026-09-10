Tres científicos jesuitas que cambiaron el mundo

La Compañía de Jesús ha dado a luz a algunas de las mentes científicas más importantes de la historia. Aquí te presentamos tres que deberías conocer

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La narrativa popular sobre ciencia y religión se resume así: la Iglesia reprimió la investigación, la ciencia la liberó, y desde entonces ambas han estado en tensión. La historia de la Iglesia ofrece una perspectiva mucho más compleja, y la de la Compañía de Jesús desmiente muchos de esos tópicos anticientíficos. Fundada en 1540, la Compañía de Jesús se convirtió en pocas décadas en una de las instituciones científicas más importantes del mundo: dirigían observatorios, cartografiaban el firmamento, reformaban el calendario, clasificaban las estrellas y mantenían correspondencia con todos los científicos más importantes de Europa. Estos tres jesuitas merecen ser mucho más conocidos.

Christopher Clavius el calendario

Cada mañana, al consultar la fecha en tu teléfono, utilizas un sistema diseñado en gran parte por un matemático jesuita de Bamberg. Christopher Clavius ​​(1538-1612) fue jefe del departamento de matemáticas del Collegio Romano de Roma, a quien sus contemporáneos llamaban el "Euclides del siglo XVI", y gozaba de tal prestigio que incluso sus detractores científicos admitían que preferían ser criticados por Clavius ​​que elogiados por cualquier otro.

En 1579, el Papa Gregorio XIII le encargó la reforma del calendario juliano, que había acumulado un error de 10 días a lo largo de los siglos, lo que provocaba que las fechas de Pascua y los equinoccios se desalinearan.

Clavius ​​presidió la comisión, realizó los cálculos matemáticos, adoptó las propuestas del médico Aloysius Lilius con algunas modificaciones y defendió el calendario gregoriano resultante en miles de páginas de rigurosa publicación contra los ataques de teólogos protestantes y matemáticos rivales. La regla que estableció —que los años divisibles por 100 son bisiestos solo si también son divisibles por 400— sigue vigente, y no será necesaria ninguna otra reforma del calendario durante miles de años. El calendario que usamos a diario es, en gran medida, obra de un sacerdote jesuita.

Cráter Clavius, que lleva el nombre de Cristóbal Clavius, S.J. (1538-1612) NASA

Clavius ​​también realizó una labor de gran trascendencia institucional: fue prácticamente el único responsable de la adopción de un currículo matemático riguroso en las escuelas jesuitas, en una época en que los filósofos consideraban las matemáticas una disciplina menor. La formación matemática de toda una generación de científicos europeos se basó en el sistema que él creó.

Por todo esto, un cráter en la luna lleva su nombre.

Athanasius Kircher El último hombre que lo sabía todo

Athanasius Kircher (1602-1680) es una de las figuras más extraordinarias de la historia del pensamiento occidental, y una de las más difíciles de clasificar. Nacido en Alemania, huyó de la Guerra de los Treinta Años y se estableció en Roma, donde pasó el resto de su vida en el Collegio Romano, funcionando, en palabras de un biógrafo, como "un centro intelectual unipersonal para la información cultural y científica recopilada no solo de fuentes europeas, sino también de la extensa red de misioneros jesuitas".

Publicó más de 40 obras importantes sobre prácticamente todo: egiptología, geología, magnetismo, música, óptica, lingüística, medicina, religión comparada, las culturas de China y Egipto, el Arca de Noé, la Torre de Babel y el interior de la Tierra.

Se le conocía como "el último hombre que lo sabía todo" y también como "un hombre de ideas erróneas", descripción igualmente acertada. Sus contribuciones científicas fueron en gran medida irregulares: intentó descifrar los jeroglíficos egipcios y se equivocó casi por completo; elaboró ​​complejas teorías sobre el fuego subterráneo que, si bien eran erróneas en sus detalles, apuntaban en una dirección productiva; propuso una teoría microbiana de las enfermedades que se adelantó a Pasteur sin aportar pruebas suficientes. Sin embargo, su influencia en las generaciones posteriores fue enorme. Leibniz lo leyó. Huygens lo leyó. Incluso se podría argumentar que Newton lo leyó.

Al plantear preguntas, publicar datos de la red misionera jesuita mundial y establecer conexiones interdisciplinarias que los especialistas no habían considerado, Kircher creó las condiciones para que pensadores más rigurosos pudieran realizar un trabajo de mayor calidad.

Su momento más famoso como investigador personal fue cuando descendió al cráter del Vesubio poco después de su erupción en 1631 para tomar medidas. Sobrevivió. Y sí, también hay un cráter en la Luna que lleva su nombre.

Angelo Secchi padre de la astrofísica

A mediados del siglo XIX, la astronomía era una disciplina definida por la posición y el movimiento: los telescopios registraban la ubicación y la trayectoria de los cuerpos celestes, pero aportaban poca información sobre su verdadera naturaleza. Angelo Secchi (1818-1878), sacerdote jesuita italiano y director del observatorio del Colegio Romano, cambió esta situación.

Secchi fue uno de los primeros astrónomos en aplicar la nueva técnica de la espectroscopia —el análisis de la luz descompuesta mediante un prisma en sus longitudes de onda componentes— al estudio sistemático de las estrellas. Desde un observatorio que mandó construir en el tejado de la iglesia de Sant'Ignazio en Roma —justo encima del espacio donde él y sus compañeros jesuitas celebraban la misa diariamente— estudió y clasificó los espectros de más de 4000 estrellas, proponiendo un sistema de tipos estelares basado en sus características espectrales que se mantuvo como la clasificación estándar hasta que la Universidad de Harvard desarrolló una versión mejorada a principios del siglo XX. Se le considera uno de los fundadores de la astrofísica —la rama de la astronomía que se ocupa de la naturaleza física de los cuerpos celestes, más allá de su mera posición—.

También realizó importantes contribuciones a la física solar, el magnetismo terrestre, la meteorología y la oceanografía. En 1870, cuando Italia se unificó y Roma se incorporó al Reino de Italia, Secchi se negó a cambiar su lealtad del Papa Pío IX al Rey Víctor Manuel II. Para entonces, su prestigio era tal que el nuevo gobierno italiano optó por no forzar la situación: permaneció como director de su observatorio amenazando con abandonar el país y aceptar alguna de las ofertas que había recibido en otros lugares de Europa.

El observatorio fue nacionalizado tras su muerte en 1878, pero fue restablecido en 1891 como el Observatorio Vaticano, que continúa en funcionamiento hoy en día. Dos observatorios solares espaciales en órbita —las naves espaciales STEREO— llevan un conjunto de instrumentos llamado SECCHI en su honor.