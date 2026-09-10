Esta reunión, que se celebra anualmente en Roma y dura una semana, congrega a todos los obispos recién nombrados y está organizada por el Dicasterio para los Obispos, el Dicasterio para las Iglesias Orientales y el Dicasterio para la Promoción de la Evangelización. Proporciona recursos para ayudar a los obispos a cumplir su misión, tanto espiritual como prácticamente. Desde que el cardenal Robert Francis Prevost dirigiera el Dicasterio para los Obispos (2023-2025), un programa de estudios común ha unido a obispos de las diócesis históricas, de las Iglesias más jóvenes y de las Iglesias orientales.

"Ningún obispo camina solo", enfatizó León XIV el 10 de septiembre de 2026, dirigiéndose a los más de 140 obispos recién nombrados de todo el mundo que se encuentran en formación en Roma. El ex prefecto del Dicasterio para los Obispos animó a los nuevos pastores a vivir su ministerio acercándose a sus sacerdotes y a su pueblo.

"Por encima de todo", un obispo debe "permanecer con Jesús", afirmó León XIV ante más de 140 obispos recién ordenados, provenientes de todo el mundo

Este jueves, en el Aula del Sínodo, el Papa se reunió con más de 140 participantes de todo el mundo para esta sesión de formación. En un ambiente distendido y cordial, el Papa destacó la importancia de la experiencia de fraternidad compartida por los asistentes, haciendo hincapié en que "ningún obispo camina solo".

"Por encima de todo", un obispo debe "permanecer con Jesús", afirmó León XIV. "Para hablar de Él, debemos estar con Él; para guiar a su pueblo, debemos dejarnos guiar por Él cada día", recalcó, pidiendo a los obispos que siempre se aseguren de dedicar tiempo a estar con Dios durante la Misa, leyendo la Biblia y orando.

El Papa afirmó entonces que un obispo “es un hombre que aprende cada día más a amar a su pueblo: a conocer las alegrías y las tristezas de sus conciudadanos, a compartir sus sueños, a alegrarse al ver florecer a las comunidades”. “Escuchen sus historias, entren en sus casas cuando puedan, recen con ellos”, exhortó, pidiendo a su audiencia que no descuide los “pequeños gestos” que pueden “permanecer en el alma de una persona para siempre”.

“Un hermano y un padre” para los sacerdotes

León XIV también animó a los obispos a vivir una auténtica "solicitud pastoral", que no se limita a las responsabilidades, sino que se extiende a "llevar a su propio pueblo en el corazón". Citando al Papa Francisco, les pidió que hicieran "palpable" esta cercanía espiritual para dar testimonio de la "ternura de Dios". En particular, les pidió que amaran a los sacerdotes confiados a su cuidado como a "un hermano y un padre". "Háganles sentir que son valiosos, que la Iglesia les está agradecida y que el obispo no los olvida", insistió.

El Papa concluyó destacando los rápidos cambios de nuestro tiempo, mencionando en particular los avances en las tecnologías de la comunicación y la Inteligencia Artificial. Sin embargo, afirmó que estos avances "ciertamente no pueden liberar a la humanidad del pecado y sus consecuencias". Citando su encíclica Magnifica Humanitas, dijo que su principal objetivo había sido ofrecer a los sacerdotes y obispos "una visión y un método para afrontar el gran reto de salvaguardar a la humanidad en la era de la inteligencia artificial", animándolos a llevar esta reflexión a sus diócesis.