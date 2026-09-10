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“Ningún obispo camina solo”: las recomendaciones de León XIV a los nuevos obispos

4 min de lectura
Pope Leo XIV leads a Holy Mass on the Solemnity of Saints Peter and Paul, Rome's patron saints, at St. Peter's Basilica in the Vatican, on June 29, 2026

Crédito: Antoine Mekary | ALETEIA

"Por encima de todo", un obispo debe "permanecer con Jesús", afirmó León XIV ante más de 140 obispos recién ordenados, provenientes de todo el mundo

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"Ningún obispo camina solo", enfatizó León XIV el 10 de septiembre de 2026, dirigiéndose a los más de 140 obispos recién nombrados de todo el mundo que se encuentran en formación en Roma. El ex prefecto del Dicasterio para los Obispos animó a los nuevos pastores a vivir su ministerio acercándose a sus sacerdotes y a su pueblo.

Esta reunión, que se celebra anualmente en Roma y dura una semana, congrega a todos los obispos recién nombrados y está organizada por el Dicasterio para los Obispos, el Dicasterio para las Iglesias Orientales y el Dicasterio para la Promoción de la Evangelización. Proporciona recursos para ayudar a los obispos a cumplir su misión, tanto espiritual como prácticamente. Desde que el cardenal Robert Francis Prevost dirigiera el Dicasterio para los Obispos (2023-2025), un programa de estudios común ha unido a obispos de las diócesis históricas, de las Iglesias más jóvenes y de las Iglesias orientales.