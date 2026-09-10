"Por encima de todo", un obispo debe "permanecer con Jesús", afirmó León XIV ante más de 140 obispos recién ordenados, provenientes de todo el mundo
"Ningún obispo camina solo", enfatizó León XIV el 10 de septiembre de 2026, dirigiéndose a los más de 140 obispos recién nombrados de todo el mundo que se encuentran en formación en Roma. El ex prefecto del Dicasterio para los Obispos animó a los nuevos pastores a vivir su ministerio acercándose a sus sacerdotes y a su pueblo.
Esta reunión, que se celebra anualmente en Roma y dura una semana, congrega a todos los obispos recién nombrados y está organizada por el Dicasterio para los Obispos, el Dicasterio para las Iglesias Orientales y el Dicasterio para la Promoción de la Evangelización. Proporciona recursos para ayudar a los obispos a cumplir su misión, tanto espiritual como prácticamente. Desde que el cardenal Robert Francis Prevost dirigiera el Dicasterio para los Obispos (2023-2025), un programa de estudios común ha unido a obispos de las diócesis históricas, de las Iglesias más jóvenes y de las Iglesias orientales.