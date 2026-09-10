La Santa Túnica tendrá un “momento que pasará a la historia”

El viernes 25 de septiembre, al término de la vigilia de los jóvenes con el Papa León XIV, la Santa Túnica de Cristo se mostrará a 80,000 personas en Francia.<br>

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Una salida excepcional. Desde hace más de 1.200 años, la ciudad de Argenteuil, en el Val-d’Oise, conserva la santa túnica que, según se cree, perteneció a Cristo. La misma que los soldados romanos se repartieron por sorteo en el Gólgota. Carlomagno, que la había recibido como regalo de la emperatriz de Bizancio, se la regaló a su hija, abadesa de Argenteuil, el 12 de agosto del año 800.

Tras atravesar los siglos y numerosas vicisitudes, cortada y luego escondida durante la Revolución, la túnica casi nunca ha abandonado su tierra de adopción. Se registran muy pocas salidas, con motivo de procesiones, en particular una en la Edad Media en Saint-Denis, y otra en el siglo XVI, al inicio de las guerras de religión, en París, junto a la Corona de Espinas y los Clavos de la Santa Cruz.

Es probable que la túnica también saliera de Argenteuil en 1983, cuando fue robada. Fue devuelta dos meses después.

Se mantiene oculta

Normalmente se conserva oculta a la vista del público, y solo se puede ver una pequeña parte a través de un óculo. Las exhibiciones tienen lugar cada 50 años, aunque el ritmo se ha acelerado en los últimos años (en 2016, con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, y en 2025, con motivo del Año Jubilar y del 1.700.º aniversario del Concilio de Nicea).

Sin embargo, las recientes exhibiciones siempre se han celebrado en el interior de la basílica. Se hará una excepción el próximo viernes 25 de septiembre, con motivo de la visita del Papa: la Túnica se presentará durante la vigilia de oración que reunirá a 80,000 jóvenes en el Estadio de Francia.

Desde San Pedro, León XIV será el primer papa en ver la Santa Túnica.

«¡No es una peregrinación larga! ¡Hay 6 kilómetros entre Argenteuil y el Estadio de Francia! Pero es extraordinario y simbólico: desde San Pedro, León XIV será el primer papa en ver la Santa Túnica. Es un momento que marcará la historia», afirma con alegría a Aleteia el antiguo rector de la basílica de Argenteuil, el padre Guy-Emmanuel Cariot, quien dirige el proyecto junto con el equipo organizador y las fuerzas del orden.

Una iniciativa que se materializó durante la preparación de la vigilia de oración. «Había invitado al Papa a venir a Argenteuil —explica el padre Cariot—, pero no pudo ser, ¡me quedé decepcionado! Sin embargo, durante el verano, el equipo organizador me pidió que trajera la Túnica al Estadio de Francia. Esto encaja en la narrativa de la vigilia, que evoca a los grandes santos franceses. De hecho, ¿qué hay más evocador que esta reliquia, manchada con la sangre de Cristo, para representar la santidad encarnada?»

Un traslado bajo estrictas medidas de seguridad

Transportar la túnica de Cristo desde la basílica de Argenteuil hasta el Estadio de Francia no es tarea fácil. Aunque los detalles sobre el recorrido y las modalidades del transporte siguen siendo secretos, el sacerdote asegura que habrá un gran despliegue de las fuerzas del orden y que se ha previsto una cobertura terrestre y aérea para que el traslado se realice con «discreción» y en «condiciones óptimas de seguridad».

Sainte-Tunique d'Argenteuil. Sainte Tunique d'Argenteuil I Facebook

La veneración de la reliquia de Cristo tendrá lugar al final de la vigilia, durante el momento de oración. La túnica se presentará como en las últimas exhibiciones: desplegada y tendida en vertical bajo un relicario. Dado que el relicario de la basílica de Argenteuil no se puede trasladar, un nuevo relicario, diseñado para la ocasión por un ebanista al estilo del mobiliario de la vigilia, albergará la reliquia sagrada.

Un bonito simbolismo

Para el abad Guy-Emmanuel Cariot, el encuentro entre el Papa y la Túnica tiene un hermoso simbolismo:

«El sucesor de Pedro viene y la Santa Túnica acude a él, ¡es magnífico! Esto significa que Cristo no abandona a su Iglesia. Acoge y saluda a su sucesor. Rezo para que la Túnica toque al Papa».

Si los jóvenes se van con esa convicción, ¡entonces habrá sido un éxito!