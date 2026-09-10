El secreto de esta pareja con cuando llega una crisis

Esta pareja enfrentó agotamiento, soledad y expectativas totalmente diferentes respecto a la vida matrimonial. Una experiencia decisiva les demostró que el amor duradero no es una aventura romántica, sino una decisión que tomamos cada día

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La infancia de Anna estaba llena de los aromas del bosque, los prados y la recolección de hongos en otoño. Creció en el campo junto a su hermano, once años menor que ella. Recuerda con alegría la calidez de su familia multigeneracional y la extraordinaria bondad de su abuela, quien le dedicaba gran parte de su tiempo.

Fue precisamente su abuela quien le inculcó la pasión por el baile, ya que le contaba y le mostraba cómo se divertían antaño al son de la armónica y el violín. Anna deseaba tanto que su futuro esposo compartiera su pasión, que, con ese propósito, hizo la peregrinación a pie a Jasna Gora nada menos que tres veces.

"O ella o ninguna"

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Estaba en su segundo año de la carrera de filología polaca cuando conoció a Jarek, un estudiante de cuarto año de la facultad de ingeniería, en la residencia de estudiantes. Él había ido a visitar a una amiga para mostrarle unas diapositivas de sus expediciones a las montañas.

"Me cautivó su curiosidad, su valentía y el hermoso polaco que hablaba. Hice todo lo que pude para que se fijara en mí", recuerda Anna con una sonrisa.

"O ella o ninguna", pensó Jarek, cautivado por la autenticidad, la inocencia y la sinceridad que resplandecían en su rostro. De inmediato, con cierta resignación, llegó a la conclusión de que, si no la conquistaba, probablemente tendría que ingresar a un convento. Se ofreció a acompañarla a casa. Apenas dos semanas después, Anna ya estaba convencida de que él era su futuro esposo.

Ambos provenían de familias creyentes. Hablaban mucho sobre la fe, pero para Anna también era muy importante el baile, sin el cual no se imaginaba la vida. Cuando le preguntó a Jareka cómo se le daba el baile, su respuesta superó todas sus expectativas.

"Probablemente bastante bien, ya que acabo de ganar un concurso de bailes de salón", admitió con una sonrisa. Desde entonces, el baile ha sido para ellos una fuente constante de alegría, confianza y conexión mutua.

Dos mundos totalmente diferentes y la cruda realidad del día a día

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Se casaron en 1993. Poco después se mudaron a la casa sin terminar de la madrina de Jarek, una casa que no tenía baño, cocina ni fosa séptica. Además, la joven pareja cuidaba a la tía enferma y a su esposo, que no podía moverse.

"Empecé a dar clases de polaco y la preparación de mis primeros materiales didácticos me llevó muchísimo tiempo", recuerda Anna. "Jarek también se enfrentaba a numerosos retos en su nuevo trabajo en la industria armamentística".

En esas difíciles circunstancias, nació su hija Ola. "Estábamos felices, pero al mismo tiempo completamente agotados", recuerda Anna.

Su hija era un bebé muy exigente: rechazaba el chupón y casi no dormía por las noches. Anna, que se quedó en casa durante el primer año, estaba completamente agotada. Esperaba que su esposo asumiera parte de las responsabilidades. Pero incluso a Jarek le faltaban fuerzas, ya que tenía que compaginar un trabajo exigente con la remodelación de la casa.

En ese momento se pusieron de manifiesto sus puntos de vista totalmente diferentes sobre la vida. Anna creció en un ambiente de amor, diálogo y comprensión, sin prohibiciones estrictas, por lo que esperaba compasión de su esposo. Jarek, quien fue educado bajo una disciplina estricta, se enfocaba principalmente en cumplir con ciertas tareas y obligaciones, y consideraba innecesario un enfoque empático.

"Nos costaba entendernos. Cansados y decepcionados, discutíamos. Nos sentíamos cada vez más solos", cuentan.

A pesar de eso, no les faltaba lo más importante.

"Fuimos auténticos, sinceros y sabíamos que queríamos quedarnos juntos —tal como nos lo habíamos prometido— hasta el final de nuestras vidas. Eso fue precisamente lo que nos salvó".

Herramientas de la Iglesia en Casa

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En una ocasión, un sacerdote le recomendó a Anni la comunidad de la Iglesia en Casa. Jarek se opuso rotundamente a ello. Consideraba que primero debía poner en orden su propia vida y convertirse en un esposo y padre ejemplar. Finalmente, un desconocido que se le acercó en la iglesia lo convenció de visitar la comunidad. Pronto se fueron a unos retiros espirituales.

"Fue una experiencia decisiva. Al escuchar a otras parejas, nos dimos cuenta de que la mayoría enfrentaba dificultades similares. Comprendimos que estábamos demasiado atrapados cada uno en nuestras propias expectativas", cuentan.

La Iglesia Doméstica les ofreció herramientas para trabajar en su relación. Aprendieron a expresar ternura y a aliviar tensiones mediante pequeños gestos.

El amor es una elección

Los cónyuges Synak llevan más de veinte años ayudando juntos a otras parejas casadas. Organizan regularmente retiros espirituales especiales para matrimonios, que también incluyen un curso de baile.

"Para nuestra gran alegría, llegan a participar hasta ciento veinte personas", dicen.

Enseñan a parejas jóvenes y mayores que en la pista de baile no se puede bailar sin diálogo y humildad: uno debe ceder con delicadeza, mientras que el otro debe guiar con confianza. Los participantes también profundizan en cuestiones psicológicas y financieras, conocen la visión cristiana del ser humano y aprenden a escribirse cartas entre sí. De esta manera, se van creando un acervo de experiencias positivas que pueden ayudarles en los momentos más difíciles.