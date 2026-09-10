Cómo criar hijos funcionales y responsables sin órdenes

¿Tus hijos solo ayudan cuando se los ordenas? Esto puede generar una dependencia en la adultez. Especialistas en el área comparten cómo criar niños responsables

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

Muchos padres se preguntan cómo pasar de criar niños que hacen las cosas porque se les ordena, a formar personas que saben qué hacer y por qué es necesario hacerlo sin supervisión constante. Un niño puede ser muy obediente porque un adulto está permanentemente diciéndole qué hacer; pero cuando ese adulto desaparece, también desaparece la conducta.

En cambio, la meta de una crianza orientada a la autonomía es que el niño vaya interiorizando las reglas, desarrollando criterio, adquiriendo habilidades y experimentando las consecuencias de sus decisiones, favoreciendo su desarrollo integral hacia una adultez autosuficiente.

Crianza autonoma vs control psicológico

Miljan Zivkovic | Shutterstock

Enseñar a los niños a realizar actividades por su propia cuenta, de acuerdo a su edad -como asearse, recoger sus juguetes o ayudar con una labor doméstica- le permite adquirir un mayor bienestar infantil. Por el contrario, una crianza reducida a órdenes por cumplir puede llevar hacia la insatisfacción infantil según estudios.

Según especialistas del portal de crianza respetuosa Naran Xadul, cuando un niño no logra hacer las cosas por sí mismo tiende a generar una doble dependencia en la edad adulta, especialmente con su pareja. Entonces, ¿cómo lograr hijos más independientes y responsables?

Para lograrlo, puedes aplicar algunas de las siguientes técnicas que te ayudarán a cambiar la mentalidad de tu pequeño.

1 Cambia el lenguaje

En lugar de dar una orden para que el niño recoja su habitación, mejor di "mira a tu alrededor, ¿qué no está en su lugar?" "¿Qué puedes mejorar en 5 minutos?".

De esta manera, el niño sabrá qué mantener el orden es necesario para un mejor estilo de vida y no verá la actividad como un recordatorio impuesto por los padres.

2 Cambia las órdenes por preguntas

Más allá de desatenderse de los hijos, es enseñarles a llevar una estructura dentro de su rutina diaria, sin imposiciones. Al final del día puedes cambiar la orden "lávate los dientes" por un ejercicio simple como "después de ponerte el pijama, ¿qué sigue?", así lo ayudarás a recordar por sí mismo sus actividades diarias.

Conforme crezca, dejarás de actuar como su memoria externa y tu hijo fortalecerá su autonomía.

3 Dale responsabilidades reales

Olena Yakobchuk | Shutterstock

Child Mind Institute señala que los quehaceres ayudan a desarrollar habilidades para la vida, como responsabilidad, cooperación y confianza; también recomienda comenzar con tareas apropiadas para la edad, incorporarlas a rutinas y dividirlas en pasos concretos. Esto les enseña que son parte de la casa en la que habitan.

4 No hagas por ellos lo que ya pueden hacer

Si los hijos pueden hacerlo razonablemente solos, el trabajo de los padres no es hacerlo por ellos, sino ayudarlos a desarrollar esa habilidad. El método de María Montessori, puede ayudar y facilitar la manera en la que los niños comienzan a realizar sus propias actividades de modo que, los padres reduzcan progresivamente la ayuda a sus hijos.

5 Permite consecuencias naturales y lógicas

Si los padres recuerdan constantemente al niño que debe guardar sus cosas en su mochila y llevarla, el pequeño puede aprender que sus padres le recordarán esa actividad. En cambio, si se olvida y experimenta una consecuencia razonable, siempre y cuando sea seguro hacerlo, el infante podrá empezar a conectar y entender que es su responsabilidad cuidar sus propias cosas.