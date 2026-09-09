Un matrimonio español será considerado para su canonización

El Dicasterio para las Causas de los Santos examina las vidas de Tomás y Paquita Alvira, matrimonio español que podría ser la próxima pareja canonizada.

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En los últimos años, el Vaticano ha recibido varias causas de canonización que incluyen a parejas casadas. Este creciente número de cristianos unidos en matrimonio nos recuerda que todos nosotros —y no solo los sacerdotes, obispos o religiosos— estamos llamados a ser santos. Recientemente, el Vaticano ha recibido la "positio", o "biografías oficiales", de Tomás y Paquita Alvira, un matrimonio español que falleció en la década de los noventa.

¿Quiénes eran Tomás y Paquita Alvira?

Tomás y Paquita Alvira, nacidos a principios del siglo XX, vivían en España y, tras la Guerra Civil Española, se casaron en Zaragoza. Tuvieron nueve hijos y vivieron en Madrid durante gran parte de su vida matrimonial.

Tomás era amigo de san Josemaría Escrivá y viajó a pie con él para escapar de la persecución de la Guerra Civil Española.

Tanto Tomás como Paquita acabaron por hacerse miembros del Opus Dei, con el deseo de vivir su fe católica en la vida cotidiana.

Uno de sus hijos, Rafael Alvira, explicó el amor que se tenían el uno al otro en una charla que dio en la Universidad de Piura, en Lima (Perú):

"Mis padres mantuvieron vivo su entusiasmo por amarse el uno al otro hasta el final de sus vidas. Una amiga de una de mis hermanas le dijo que sentía envidia de mis padres, porque cuando los veía pasear por la calle se daba cuenta de que seguían queriéndose tanto como cuando salían juntos. Con el paso de los años, mis padres conservaban el mismo entusiasmo que tenían el día en que se casaron, y su amor no hacía más que crecer".

Relación con sus hijos

Además, afirmó que respetaban la libertad de sus hijos:

"Respeto por la libertad. Mis padres siempre mostraron un gran respeto por nuestra libertad. Nunca nos presionaron para que tomáramos una decisión concreta. Por ejemplo, en casa mis padres rezaban el rosario todos los días. Pero nunca nos obligaron a rezarlo con ellos. Lo rezaban con atención y, aunque nos invitaban a unírnos a ellos, nunca nos lo impusieron ni insistieron en que participáramos".