¿Podría el uso de la IA hacernos más humanos?

En esta era de la Inteligencia Artificial (IA), ante su globalización y escasa regulación, es válido y necesario considerar la moral que subyace en el uso de esta maravilla tecnológica

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En la práctica, nada ni nadie escapamos a la influencia de la IA; sea por consulta y uso directo o por consumo indirecto, al vivir en medio de una sociedad donde está presente en la multitud de Apps que utilizamos a diario, en las tiendas y mercados que frecuentamos, en los servicios educativos y de salud, en los medios de transporte y comunicación; en general, en mucho de lo que vemos, oímos y consumimos.

¿Puede la Inteligencia Artificial desplazarnos?

SomYuZu | Shutterstock

Al ser una herramienta poderosa, la IA puede suplir, mejorar y facilitar muchas actividades humanas; puede procesar datos con mayor eficiencia que el ser humano; posee un acervo de información asombrosamente basto; puede enriquecer la vida de muchas maneras, pero no suplantar, sustituir, ni desplazar al ser humano ya que este es mucho más que un procesador de información.

El ser humano, a diferencia de las IA, crea vínculos afectivos, siente, ama, se compromete, asume responsabilidad, se sacrifica, perdona, crea familias, es libre, se relaciona con Dios, tiene voluntad y dignidad ontológica, establece un horizonte de valor en el bien propio y común. Claro está que también puede, en libertinaje, dañarse a sí mismo y a los demás con la corrupción, el odio, los vicios, las actividades ilícitas, y mil etc. En resumen, la IA es -como su nombre lo indica-, artificial, el ser humano es real; la IA parte de la correlación de datos, el ser humano de la experiencia; la IA está ‘habitada’ de ingenieros que la desarrollan, el ser humano de Dios, que le ama.

El Santo Padre León XIV lo instruye de manera clara, bella y contundente en su Carta Encíclica Magnifica Humanitas:

“(…) las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significan el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen una conciencia moral: no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de las consecuencias. Pueden imitar lenguajes, comportamientos, valoraciones; pueden simular empatía o comprensión, pero no conocen lo que producen, porque no residen en el horizonte afectivo, relacional y espiritual en el que el ser humano se vuelve sabio. Incluso cuando dichos instrumentos se presentan como capaces de “aprender”, lo hacen de modo diferente al de la persona humana. No es la experiencia de quien se deja modelar por la vida y crece en el tiempo por medio de decisiones, errores, perdón y fidelidad; es más bien una adaptación estadística a partir de datos y retroalimentaciones, que puede ser muy eficaz, pero no implica un crecimiento interior” (n. 99).

Ventajas y riesgos

En el discurso de presentación de su Encíclica Magnifica Humanitas, el Papa León XIV esbozó algunas de las ventajas y riesgos de la IA y señaló que de la escucha de todo ello había nacido la Encíclica.

“He escuchado a científicos e ingenieros que trabajan con sincero entusiasmo en tecnologías capaces de aliviar inmensos sufrimientos; a líderes políticos y funcionarios públicos que han buscado con perseverancia normas justas; a padres y maestros profundamente preocupados por el futuro de las generaciones más jóvenes. También me han llegado otras voces muy preocupantes, sobre sistemas de armas cada vez más autónomos, que prácticamente ningún ser humano ni ningún gobierno puede controlar realmente. Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica, al trabajo y a la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias. Y he escuchado el silencio de quienes no tienen voz cuando se toman las decisiones, decisiones que corren el riesgo de generar nuevas formas de exclusión y sufrimiento” (Discurso de presentación, 25 mayo 2026).

En efecto, el valor de la IA radica en las facilidades que puede otorgar al ser humano en multitud de áreas: facilita el aprendizaje multidisciplinar, ayuda en la organización personal y social, reduce barreras en personas con capacidades diversas, fomenta y facilita la comunicación, apoya la automatización de disciplinas, simplifica los trabajos, entre muchas otras ventajas.

Pero a la par, también ofrece graves riesgos: puede aislar a las personas y volverlas incapaces de establecer vínculos reales, crea dependencia en su uso, no satisface los afectos, emociones y el anhelo de Dios, puede inhibir la creatividad y el esfuerzo humano, sus posibilidades pueden ser utilizadas para ahondar la división social, la discriminación, y la operación de ilícitos.

Por ello, el Papa León XIV señala la vocación de la ciencia y la técnica:

“El humanismo cristiano no rechaza la ciencia ni la técnica, sino que las asume con gratitud y realismo, y las sitúa “con los pies en la tierra” dentro de una vocación más alta. La inteligencia creativa del ser humano es un don que puede aliviar sufrimientos y abrir nuevas posibilidades, pero debe permanecer ordenada al bien común, a la justicia, al cuidado de los frágiles y de la creación. En este sentido, la verdadera alternativa no está entre el entusiasmo y el miedo, sino entre dos modos de construir: un progreso que sirve a la persona y a los pueblos, o un progreso que los doblega a lógicas de poder. Al final, la pregunta decisiva sigue siendo la indicada por san Juan Pablo II: la IA, ¿«hace la vida del hombre sobre la tierra, en todos sus aspectos, ‘más humana’?; ¿la hace más ‘digna del hombre’?». Si la respuesta es ‘sí’, entonces podemos reconocer en ella una posibilidad buena para usar con responsabilidad, en un camino de reconstrucción compartida y paciente, según el modelo del renacimiento de Jerusalén narrado en el libro de Nehemías. Si, en cambio, el poder crece mientras el corazón se marchita y los vínculos se rompen, entonces estamos frente a una nueva versión de Babel: una construcción grandiosa, pero inhumana” (n. 129).