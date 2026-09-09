¿De dónde proviene nuestra dignidad? La respuesta de León XIV

Durante su catequesis semanal, León XIV profundizó sobre la dignidad humana, tomando como base la Constitución Pastoral Gaudium et
La dignidad de la persona humana "no depende de las capacidades que uno posee, de su riqueza ni del cargo que ocupa, ni de las decisiones correctas o incorrectas que toma", sino que es "un don que lo precede y lo trasciende", afirmó el Papa León XIV durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro el miércoles 9 de septiembre de 2026. El pontífice continuó su ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II, retomando por segunda vez la Constitución Pastoral Gaudium et spes ("Alegría y Esperanza"), el documento conciliar sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Ante peregrinos y fieles de Italia y de todo el mundo, el Papa dedicó su meditación al tema de "Dignidad Humana: Don y Responsabilidad".
León XIV recordó que Gaudium et spes dedica su primer capítulo a la dignidad de la persona humana, presentándola como “el fundamento y la condición de aquellos ‘valores que hoy son más apreciados’”. Pero el Papa lanzó una advertencia: estos valores deben permanecer conectados a “su fuente divina”, de lo contrario corren el riesgo de ser distorsionados por “la corrupción del corazón humano”.