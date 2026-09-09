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¿De dónde proviene nuestra dignidad? La respuesta de León XIV

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Crédito: Antoine Mekary | ALETEIA

Durante su catequesis semanal, León XIV profundizó sobre la dignidad humana, tomando como base la Constitución Pastoral Gaudium et

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La dignidad de la persona humana "no depende de las capacidades que uno posee, de su riqueza ni del cargo que ocupa, ni de las decisiones correctas o incorrectas que toma", sino que es "un don que lo precede y lo trasciende", afirmó el Papa León XIV durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro el miércoles 9 de septiembre de 2026. El pontífice continuó su ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II, retomando por segunda vez la Constitución Pastoral Gaudium et spes ("Alegría y Esperanza"), el documento conciliar sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Ante peregrinos y fieles de Italia y de todo el mundo, el Papa dedicó su meditación al tema de "Dignidad Humana: Don y Responsabilidad".

León XIV recordó que Gaudium et spes dedica su primer capítulo a la dignidad de la persona humana, presentándola como “el fundamento y la condición de aquellos ‘valores que hoy son más apreciados’”. Pero el Papa lanzó una advertencia: estos valores deben permanecer conectados a “su fuente divina”, de lo contrario corren el riesgo de ser distorsionados por “la corrupción del corazón humano”.