¿De dónde proviene nuestra dignidad? La respuesta de León XIV

León XIV recordó que Gaudium et spes dedica su primer capítulo a la dignidad de la persona humana, presentándola como “el fundamento y la condición de aquellos ‘valores que hoy son más apreciados’”. Pero el Papa lanzó una advertencia: estos valores deben permanecer conectados a “su fuente divina”, de lo contrario corren el riesgo de ser distorsionados por “la corrupción del corazón humano”.

La dignidad de la persona humana "no depende de las capacidades que uno posee, de su riqueza ni del cargo que ocupa, ni de las decisiones correctas o incorrectas que toma", sino que es "un don que lo precede y lo trasciende", afirmó el Papa León XIV durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro el miércoles 9 de septiembre de 2026. El pontífice continuó su ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II, retomando por segunda vez la Constitución Pastoral Gaudium et spes ("Alegría y Esperanza"), el documento conciliar sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Ante peregrinos y fieles de Italia y de todo el mundo, el Papa dedicó su meditación al tema de "Dignidad Humana: Don y Responsabilidad".

El obispo de Roma subrayó la naturaleza inconclusa del camino histórico de la humanidad en el reconocimiento de los derechos y exigencias fundamentales vinculados a la dignidad de toda persona. "El camino que tenemos por delante aún no ha concluido", advirtió, refiriéndose a las contradicciones, tanto antiguas como nuevas, que siguen obstaculizando la plena realización de esta dignidad.

El Papa se refirió a su encíclica Magnifica humanitas, dedicada a salvaguardar a la persona humana en la era de la inteligencia artificial, en la que afirma que "cada persona es concebida y querida por Dios para entrar en una historia de comunión con Él, con los demás y con la creación".

Por lo tanto, la persona humana no puede entenderse como un individuo aislado: siempre implica "una relación, una comunión, una participación con Dios y con los demás", explicó León XIV. Esta concepción conduce a una doble dimensión: filial hacia Dios y fraterna hacia Cristo y toda la humanidad. "Ser persona es percibirse a uno mismo como un don para ser compartido", explicó el pontífice, añadiendo que el desarrollo de las relaciones humanas depende de "la acogida, la reciprocidad y el servicio".

Una advertencia contra la manipulación de los seres humanos

Esta visión de la dignidad conlleva también una exigencia de responsabilidad. Para León XIV, todos estamos llamados a promoverla y protegerla, pero esta tarea presupone además "solidaridad y preocupación mutua". El Papa denunció las "numerosas falsificaciones y manipulaciones" que siguen distorsionando la percepción de la dignidad humana e impidiendo su realización.

Situó esta dificultad dentro de la antropología de Gaudium et spes, según la cual "el hombre está dividido en sí mismo" y "toda la vida humana, tanto individual como colectiva, presenta los rasgos de una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad". Pero desde una perspectiva cristiana, esta fragilidad no tiene la última palabra sobre la humanidad: "El Señor mismo vino a devolver a la humanidad su libertad y fortaleza", afirma el texto conciliar citado por León XIV.

El Papa también abordó la dimensión corporal de la dignidad. "El ser humano es 'unidad de alma y cuerpo'", recordó a la congregación, citando Gaudium et spes, y advirtiendo contra cualquier reducción del cuerpo a un mero objeto del que los humanos puedan disponer arbitrariamente. Para León XIV, la dignidad, por lo tanto, concierne a la persona en su totalidad y exige una relación justa con el cuerpo, que no debe abandonarse a la "esclavitud de las malas inclinaciones" del corazón humano.