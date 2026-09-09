“Este es un proyecto para toda la vida”: esta pareja da vida a capillas olvidadas

Tyron y Dalila, una joven pareja cristiana belga, se embarcaron en un desafío inusual: restaurar capillas abandonadas de forma voluntaria. Para Aleteia, Tyron relata cómo esta sencilla iniciativa se convirtió en una verdadera misión

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

Podría haber seguido su camino, como antes. De camino al trabajo, en Bélgica, Tyron ya había pasado varias veces por delante de esta pequeña capilla sin detenerse nunca. Un día, sin embargo, decidió abrir la puerta con la intención de rezar allí. Dentro, descubrió un edificio casi olvidado, marcado por años de abandono. "Fue desolador", recuerda el joven de 27 años. Unas semanas después, regresó con su pareja, Dalila, y algunos suministros en el maletero del coche. Sin mucha preparación, comenzaron a limpiar. Este primer paso daría origen a un proyecto que ahora se ha convertido en la misión de su vida.

Una historia nacida en la adversidad

Para comprender por qué esta capilla significaba tanto para Tyron, debemos remontarnos unos meses atrás. El padre atravesaba un momento particularmente difícil. Tras declararse en bancarrota, tuvo que vender algunas de sus posesiones. Cristiano de nacimiento, cuenta que se enfrentó a una disyuntiva: alejarse de Dios o, por el contrario, aferrarse con más fuerza a su fe. "No es cuando todo va bien que uno fortalece su fe, sino precisamente cuando se enfrenta a pruebas, cuando todo va mal", declaró a Aleteia. A pesar de las dudas que lo asaltaban, decidió no darle la espalda a Dios y seguir adelante.

"Te prohíbo que te rindas"

Tyron acepta un trabajo temporal en un centro de clasificación. Durante ocho horas al día, clasifica residuos en una cadena de montaje, intentando mantener una actitud positiva a pesar de las dificultades. Para pasar el tiempo durante las largas jornadas, a veces coge los libros que pasan. Hasta que un día, una frase, leída casi por casualidad en una novela, le llama la atención. "Te prohíbo que te rindas", lee Tyron. El mensaje resuena en él, pero su escepticismo resurge rápidamente. ¿Y si solo fue una coincidencia?

Unos segundos después, pasa fugazmente una página del diccionario. Las únicas palabras que puede descifrar son "firmado por el Altísimo, Dios". Para el joven, la secuencia es inquietante. "Sentí como si me hubieran dado una bofetada", dice, aún aturdido. Esta vez, decide verlo como la señal que necesitaba para volver a ponerse de pie de verdad.

Tras finalizar su contrato temporal, la empresa finalmente lo volvió a llamar para ofrecerle un puesto mejor remunerado. De camino a su nuevo trabajo, Tyron pasó por la capilla que había vislumbrado tiempo atrás. "Vivimos con los ojos vendados. Solo pensamos en sobrevivir", observó. Con esta nueva estabilidad, dijo que por fin podía "respirar un poco" y abrirse de nuevo a las oportunidades que se le presentaban. Fue en este contexto que la pequeña capilla volvería a captar su atención. Tras pasar varias veces sin detenerse, Tyron finalmente decidió cruzar su umbral unas semanas después.

"Una capilla de fe"

Antes de este proyecto, el joven, originario de Valonia, la región francófona de Bélgica, ya buscaba darle una dimensión concreta a su fe. En las redes sociales, Tyron veía proliferar el contenido cristiano, sin identificarse realmente con esa forma de dar testimonio. Quería hacer las cosas de otra manera, "hacer buenas obras". Fue entonces cuando esta primera capilla le dio la respuesta. Tomó algunas fotos, lo comentó con Dalila y luego dejó que la idea madurara en su mente. Pero el trabajo y las preocupaciones diarias pronto volvieron a ocupar su lugar. Hasta aquel viernes en que, casi por impulso, decidió lanzarse. "Mañana, ya está, vamos, vamos a limpiar esta capilla", le anunció a Dalila.

Al día siguiente, la pareja cargó algunos adornos, una sábana y algunos utensilios comprados especialmente para la ocasión. No habían planeado nada en particular. Ni una organización elaborada, ni un equipo, ni un presupuesto considerable. Solo dos jóvenes, su hijo, su coche y el deseo de devolverle a este lugar sagrado su antiguo esplendor.

Tyron decidió grabar la operación y compartirla en las redes sociales creadas específicamente para la ocasión, llamadas " Una Capilla de Fe". El vídeo se convirtió rápidamente en un éxito inesperado. En TikTok, ya ha acumulado más de 635.000 visualizaciones y ha generado numerosas reacciones entusiastas de internautas encantados con la iniciativa de la pareja.

Este éxito sorprendió profundamente a Tyron y Dalila, pero también dio un nuevo impulso a su proyecto, aunque nunca fue su motivación inicial. Desde el principio, Tyron había planeado repetirlo, "con o sin visualizaciones". Para él, aunque invisible, el gesto tenía valor. "Aunque solo una o dos personas, o solo los vecinos, se den cuenta del pequeño trabajo que se ha hecho en la capilla, es una victoria", explica.

Sin embargo, tras este éxito, otra idea empezó a rondar la cabeza de Tyron. Al ver las reacciones que había provocado su iniciativa, el voluntario se preguntó por qué un gesto tan sencillo parecía tan sorprendente hoy en día. Cuidar una capilla abandonada, hacer algo bueno sin esperar nada a cambio, le parecía perfectamente natural.

"Me hubiera gustado que se considerara una buena acción, pero una buena acción más, algo normal", confesó. En el fondo, no quería que su acción se viera como algo extraordinario. Simplemente quería que volviera a ser algo normal.

Restaurad los muros, pero sobre todo, restaurad los corazones

En esta historia, Tyron no está solo. Dalila, su pareja de 25 años, comparte este proyecto con él y participa directamente en las renovaciones, además de cuidar a su hijo pequeño. Sin embargo, su papel va mucho más allá del trabajo práctico. En los meses previos al lanzamiento del proyecto, su pareja lo animó a no abandonar su fe ni sus sueños a pesar de los desafíos diarios. Cuando Tyron consideró posteriormente emprender otra idea, fue ella quien lo animó a seguir adelante. "No solo apoyó el proyecto, sino que lo impulsó con todas sus fuerzas", explica.

Capilla tras capilla, Tyron y Dalila avanzan juntos, impulsados por el mismo deseo de devolver la vida a estos lugares olvidados. Tyron

La renovación de las capillas se ha convertido así en una aventura compartida, pero también en una forma de reconectar con gestos sencillos y encuentros inesperados. Cuando la pareja empieza a trabajar frente a una capilla abandonada, los vecinos no tardan en preguntar. Los automovilistas reducen la velocidad, algunos incluso se detienen para ver qué está haciendo la familia. Poco a poco, surgen conversaciones con los residentes, en medio de charlas informales y espontáneas. "Sentimos que estamos redescubriendo interacciones sociales sencillas y sinceras, reconectando con los vecinos, conectando con sus corazones", observa Tyron.

La limpieza es, en definitiva, solo la parte más visible de su trabajo. Previamente, deben localizar las capillas, obtener los permisos necesarios, organizar la filmación y editar los videos, por lo que algunos proyectos quedan en suspenso durante varias semanas. Sin embargo, para Tyron, todo este trabajo solo tiene sentido si les permite ir más allá de la simple restauración de lugares olvidados.

A través de las visitas a las capillas, el encuentro con la gente y la creación de videos, espera crear vínculos y unir a las personas en torno a su fe. "Para mí, lo más importante es reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y unir a la mayor cantidad de personas posible, como Cristo sin duda habría querido, en lugar de dividirnos", explica.

El belga no considera esta aventura un simple interludio. "Es un proyecto de toda la vida", afirma. "Si mi cuerpo me lo permite, a los 95 años, seguiré limpiando capillas". Tan solo unos meses antes, buscaba una forma concreta de expresar su fe, sin imaginar que ese deseo se convertiría en una verdadera misión. Tampoco sospechaba que sus acciones inspirarían a otros a fijarse en estos pequeños edificios, a veces olvidados.