¿Tú hijo te pega cuando hace berrinche? Te decimos qué hacer

En un berrinche pueden aparecer comportamientos como llanto, gritos y golpes. Descubre qué hacer para reaccionar con calma, poner límites y ayudarle a tu hijo a gestionar sus emociones

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Durante la etapa de desarrollo es normal que los niños aún no sepan con exactitud cómo regular sus emociones, por lo que, pueden golpear o morder cuando se sienten frustrados e incomprendidos. Sin embargo, ¿hasta qué punto debemos permitir estas actitudes y cómo ayudarles a canalizar sus sentimientos?

Padres vs berrinches

Halfpoint | Shutterstock

Ante esta situación, los padres deben ser pacientes y enseñar a identificar y regular sus emociones, de modo que los niños vayan aprendiendo y dejen de hacerlo a medida que van creciendo. Los expertos señalan que aunque este es un proceso que requiere tiempo, es necesario ejercerlo.

Naturalmente, habrá episodios de ira o rabia en el niño, pero con las herramientas adecuada, se irá haciendo consciente de sus emociones.

¿Cómo evitar que mi hijo me pegue?

Aquí te mostramos algunas maneras en las que puedes redireccionar la conducta de tu hijo cuando responde con mordidas, golpes o rabietas incontrolables.

1 Cambia la narrativa

Si tu hijo te pega, no respondas "no me pegues porque me lastimas", ya que su intención no es lastimar. Puedes responder sujetándole la mano suavemente, pero diciendo con firmeza "te quiero y no me gusta que me peguen".

2 Enséñale a manifestar su enojo

Si tu hijo está molesto, valida sus emociones diciendo "sé que estás enojado, puedes cruzar los brazos o patear al aire, pero no pegues a los demás ni arrebates las cosas".

Cuando los niños se enojan pueden creer que no les queremos escuchar o prestar atención, por lo que una buena manera de responder es "cuando estés enojado usa tu voz, yo te voy a escuchar".

3 No respondas con violencia

La violencia nunca será la respuesta, ni la manera correcta de actuar con los hijos. La psicóloga Cecilia Cores explica que si tu hijo se molesta y te pega, no debes reaccionar con otro golpe para enseñarle que no se tiene que pegar. Esto solo hará que tu pequeño, con el tiempo, se vuelva más agresivo.

4 No le grites, no lo insultes

MAYA LAB | Shuttersock

Recuerda que el menor aún está en desarrollo y no tiene consciencia de lo que hace. Ante esta situación, Cecilia recomienda evitar decir frases como: "Ya no te quiero", "eres insoportable", o "eres un niño malo". Estas frases dañan la autoestima del pequeño de una manera profunda y tienen un impacto en el afecto que tiene por sus padres.

¿Cuándo buscar ayuda?

Si después de poner en práctica estas recomendaciones de especialistas en educación y psicología infantil, el problema continúa o acrecienta, es momento de acudir a un especialista que ayude a identificar la raíz del comportamiento.