“Mi esposa y yo rezamos y así hemos superado toda crisis”

Este hombre de familia habla sobre las relaciones, las pruebas de la vida y las pequeñas decisiones con las que construye su matrimonio día a día

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Boštjan Rakovnik, de Eslovenia, es un hombre que, incluso en un día completamente normal, sabe reconocer las oportunidades para nuevos comienzos; pero sobre todo, para el amor. Él es un ejemplo a seguir para muchos de quienes lo conocen. Trabaja como técnico de mantenimiento en un hospital, y en su tiempo libre prefiere pasar el rato con su esposa Mihaela y sus seres queridos. Participa activamente en la asociación pastoral de su parroquia y, todos los días, junto con su esposa, reza por la paz en el movimiento "La Obra de María".

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El trabajo, la esposa, el tiempo para uno mismo… ¿Cómo te las arreglas para lidiar con todas las obligaciones, tanto agradables como no tan agradables, de la vida cotidiana?

Cada día decido empezar de nuevo. La relación matrimonial es muy importante para mí. Vale la pena invertir en ella.

Mi esposa y yo casi siempre planeamos el día juntos. Por la mañana tomamos café e invitamos a Jesús a nuestra relación. Estamos conectados entre nosotros y con Él, quien siempre está cerca. La Misa es una parte importante del día para nosotros.

Para poder responder a la pregunta, debo describir una de las muchas actividades diarias que son importantes para mi paz interior. Se trata del dado del amor. En él hay frases como: "Ama a tu enemigo", "Sean uno", "Ama a Jesús en cada persona", "Ama primero"… Lanzo el dado cada día y trato de vivir así desde hace varias décadas. Y debo reconocer que soy testigo vivo de milagros constantes.

Las relaciones son para mí un gran misterio. Al fallecer la fundadora del movimiento "La Obra de María", sus últimas palabras fueron: "Cuiden las relaciones y sean siempre una familia".

Con nosotros vive Jasna, la hermana de mi esposa, que tiene una discapacidad desde la infancia; también tenemos a nuestra perrita, Biba, y un jardín grande. Cuando estamos juntos, todos estamos muy felices y hay un ambiente agradable. Pero todos necesitamos el amor mutuo para que esto siga vivo y siga adelante. Cada uno de nosotros debe cumplir con su parte y con el deber del que es responsable. Cuando eso no ocurre, por lo general, es difícil. En esos momentos hay que empezar de nuevo. En las relaciones hay que saber acercarse y también dejar al otro en paz.

Al trabajar en el jardín FOTO: Osebni arhiv

En el trabajo, las relaciones pueden ser buenas o malas. A menudo, yo mismo soy el culpable de ellas. Mis compañeros de trabajo son mi "espejo". A menudo me pregunto qué más puedo hacer por ellos. Como tenemos una capilla en el trabajo, me detengo allí todos los días y le pido a Jesús que me acompañe en las relaciones de ese día. No siempre es fácil, pero es la voluntad de Dios.

Mi tiempo para mí se ve enriquecido por un grupo de voluntarios de la Obra de María. Cada 14 días nos reunimos desde toda Eslovenia y nos enriquecemos con la vida de Jesús entre nosotros. También me enriquece el paseo diario con mi perrita Biba y, por supuesto, la vida con mis seres queridos.

Existen muchos estereotipos y mitos sobre los hombres. ¿Cuál es el que más superas o desmontas?

El estereotipo de que los hombres somos el cabeza de familia, pues no se aplica en mi caso. A menudo estoy en la cocina, ayudando a mi esposa. Nos apoyamos mutuamente y tratamos de ser iguales el uno para el otro, incluso en las demás tareas del hogar.

¿Cómo mimas a tu esposa? ¿Cómo la apoyas?

Café en la cama y un masaje en las plantas de los pies. Lo que más valora es que la ayude sin quejarme. Se trata de pequeños detalles. Mi regalo mensual es un ramo de flores cada 15 del mes, cuando celebramos nuestro aniversario de boda.

La apoyo en los días difíciles, por lo general debido a casos complicados en el trabajo. La cercanía es la verdadera relación, y eso es lo que ella valora.

A ustedes dos no les fue dado tener hijos propios. ¿Cómo puede un matrimonio ser fructífero de otra manera?

Osebni arhiv

Con mucho diálogo y aceptando la situación, sin compadecerse de uno mismo y ayudando al prójimo. Tenemos a Jasna, y en el pasado también cuidamos a personas mayores: a mi suegra, a mi papá y a mi mamá. Tenemos varios ahijados, a quienes acompañamos en su camino por la vida. Si cada día miras a tu alrededor, verás a alguien que necesita tu ayuda.

¿Qué acontecimiento o prueba en la vida te ha hecho reflexionar más?

Sin duda, la boda. También el cuidado de una persona con discapacidad, y darme cuenta de que no tendríamos hijos propios. Más tarde, también la búsqueda de un nuevo empleo.

¿Con qué, dónde, cómo y cuándo se nutren espiritualmente?