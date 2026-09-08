La historia que casi nadie conoce detrás de la biografía de la hermana Clare

Católicos de todas partes del mundo se han conmovido con la historia de vida de la hermana Clare Crockett; sin embargo, lo que muy pocos conocen es que sabemos tantas cosas de su vida gracias a otra joven humilde que se rindió a la voluntad de Dios

Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en :

Muchos conocen la historia de Clare Crockett, la religiosa irlandesa que, en su juventud, estuvo a punto de convertirse en una actriz famosa de Hollywood, pero que tras su encuentro con Dios y, claro, varios momentos de resistencia, decidió consagrarse y abandonar el sueño de la fama.

Murió en 2016 durante un terremoto en Ecuador, y desde entonces, su testimonio ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en un ejemplo para miles de jóvenes. El sueño de ser famosa al que había renunciado hacía tantos años, el Señor se lo regaló de vuelta.

Lo que no muchos saben es que, junto al sueño de Clare, se cumplió el de alguien más.

Dos sueños cumplidos

La hermana Kristen Gardner, quien aún vive y pertenece a las Siervas del Hogar de la Madre, entró como candidata casi al mismo tiempo que Clare, en 2002; pero antes de ello, tenía su propio sueño: ser escritora.

Kristen también había renunciado a su sueño profesional para vivir enteramente al servicio del Señor. Dos décadas después, escribió su primer libro, y fue nada menos que la biografía de la hermana Clare.

Tras el documental O todo o nada, el cual también dirigió Kristen, el interés de las personas por saber más sobre la vida de Clare Crockett creció, y en 2020 se publicó Sola con el Solo, el libro biográfico completo.

“¿Y por qué yo, de entre todas las Siervas, estoy escribiendo este libro? Sí, la conocí personalmente, pero no tanto como otras hermanas… Sí, recogí información de su vida cuando hice el documental O todo o nada, pero podría haber pasado esa información a otra. El Señor tenía sus propios motivos, déjame que te lo explique” escribió el el prólogo del libro.

En 2012, mientras trabajaban juntas en el estudio de televisión del Hogar de la Madre, encontraron la grabación del momento en que la hermana Clare había expresado a todos que quería ser monja famosa durante su primer encuentro de Semana Santa (año 2000).

La hermana Kristen le dijo a la hermana Clare que se lo enseñaría a todo el mundo, y ella, horrorizada le replicó “No por favor, eso no tiene nada que ver conmigo ¡Era tan superficial!”. Pero Kristen acabó enseñandoselo a todas las hermanas, desatando las risas.

Dos días después de la muerte de Clare, usó esas imágenes en un breve video en memoria de ella, y de nuevo podía sentir su mirada cómplice de reproche y sus palabras: “Ya verás, me las pagarás”.

Cuando la noticia comenzó a difundirse rápidamente por televisión y prensa, Kristen pensó en la nueva fama de la hermana Clare y lo vergonzoso que hubiera sido para ella, pues hacía tiempo que había abandonado su sueño de ser famosa.

“Sí, me hizo gracia. ¡Hasta el día que tuve que empezar a escribir su biografía! Sacudía mi cabeza y decía: Ahora me las está haciendo pagar”, escribió en el prólogo del libro.

Las dos habían ofrecido sus sueños al Señor, hasta el punto de que no lo deseaban en absoluto, sino más bien lo contrario. Y ahora el Señor había cumplido ambos.